Od miesiąca zaczynają lekcje w szkole o 5.30. Tak władze wzmacniają dyscyplinę wśród dzieci

Pobudka uczniów o 4 nad ranem. "Spowoduje to u nich stres"

Rodzice dzieci twierdzą, że przez tak wczesne wstawanie są one bardzo zmęczone po powrocie ze szkoły. - Jest to niezwykle trudne. Muszą wychodzić z domu, gdy jest jeszcze ciemno. Nie mogę się z tym pogodzić. Nie ma gwarancji dla ich bezpieczeństwa, gdy jest ciemno - stwierdziła Rambu Ata, jedna z matek. Jej 16-letnia córka musi wstawać o 4 nad ranem, aby zdążyć do szkoły. - Za każdym razem gdy wraca do domu jest wykończona i od razu zasypia - podkreśla kobieta.