Miał zarządzać mafią narkotykową i grozić następczyni tronu. Mafioso zbiegł z aresztu domowego

Karim Bouyakhrichan zbiegł z aresztu domowego

Po zatrzymaniu Bouyakhrichana, władze Holandii złożyły wniosek o ekstradycję. Ten początkowo został zatwierdzony przez Sąd Krajowy w Madrycie, jednak urzędnicy w Maladze, gdzie przetrzymywany był 46-latek nalegali, by został postawiony w stan oskarżenia w Hiszpanii. Sąd w Madrycie przychylił się do ich próśb, odkładając tym samym ekstradycję w czasie. W odpowiedzi na to holenderskie władze złożyły nowy wniosek. W jego treści podkreśliły znaczenie roli, jaką - jako szef kartelu Mocro Maffia - odegrał on w wieloletniej wojnie narkotykowej, w wyniku której zginęły dziesiątki obywateli Belgii, Holandii, Hiszpanii i Maroka – relacjonuje Politico.

Sąd Krajowy przyjął tą apelację. Nie wydał on jednak nakazu zatrzymania 46-latka, który gwarantowałby, że pozostanie on w więzieniu do czasu przeprowadzenia ekstradycji. To z kolei umożliwiło sądowi w Maladze pozytywne rozpatrzenie próśb zespołu prawnego mafiosa i zwolnienie go z aresztu za kaucją. Doszło do niego 22 lutego. Bouyakhrichan został wówczas zobowiązany do wpłacenia 50 tysięcy euro (ok. 215 tys. zł.) i oddania paszportu. Wymiar sprawiedliwości nakazał mu także stawianie się w sądzie co 15 dni. Ostatni raz mężczyzna zrobił to 1 kwietnia.