Trwają poszukiwania młodego mężczyzny, który w niedzielę rano śmiertelnie ranił nożem 11-letniego chłopca. Do ataku doszło na jednym z boisk piłkarskich w Mocejon w środkowej Hiszpanii. Zgodnie z ustaleniami mediów chłopiec został raniony co najmniej 11 razy. Napastnik miał uciec z miejsca zdarzenia poprzez dziurę w płocie, a następnie odjechać szarym sedanem. W mieście zarządzono trzydniową żałobę. Śmierć dziecka uczczono też minutą ciszy.

Na miejsce niezwłocznie wezwane zostały służby ratunkowe. Wysłano tam też śmigłowiec, który przetransportował ranne dziecko do szpitala. Nim ratownicy przybyli na miejsce, u chłopca doszło już jednak do zatrzymania krążenia. Mimo wysiłków medyków, reanimacja Matea zakończyła się niepowodzeniem. Dzieciom, które wraz z chłopcem przebywały na boisku, udało się uciec przed agresorem. Nie odniosły żadnych obrażeń. Mateo nie zdołał uciec.

Napastnik został nagrany przez kamery

Dziennik "ABC" informuje, że w momencie ataku sprawca miał twarz zasłoniętą szalikiem. Zdaniem świadków zdarzenia, których relację przywołuje "Marca", mógł on mieć od 16 do 18 lat, był szczupły i miał blond włosy. Z miejsca zdarzenia uciekł przez dziurę w płocie. Później miał poruszać się szarym fordem mondeo - informują lokalne media. Tabloid "OK Diario" dodaje, że został on nagrany przez kamery monitoringu sąsiadującego z boiskiem obiektu.