Spłonęło kilkanaście obiektów, w tym dach szkoły i budynek straży. Policja wskazuje możliwy motyw

Kilkanaście obiektów spłonęło w ostatnich dniach na terenie fińskiego Espoo, miasta graniczącego z Helsinkami. Podpalony został między innymi dach jednej ze szkół czy stary budynek straży pożarnej. Lokalna policja podała, że może być to działanie kilkuosobowych grup, a ich motywem są "zawody" w mediach społecznościowych.

W piątek zatrzymanych zostało dwóch 15-latków po tym, jak niemal doszczętnie spalił się dach jednej ze szkół podstawowych w tym drugim największym mieście w Finlandii . Młodociani zostali przesłuchani w poniedziałek i przyznali się do winy - przekazał dziennik "Helsingin Sanomat". W wyniku pożaru nikt nie doznał obrażeń, ponieważ obiekt był pusty.

Policja: młodzi traktują to jako zabawę

- To trochę przerażające, że w Snapchacie, czy Tiktoku mamy do czynienia z pewnego rodzaju "zawodami". Młodzi traktują to jako zabawę, ale nie zdają sobie sprawy z konsekwencji – przyznał.