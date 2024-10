Donald Trump oskarżył prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego o to, że ten przyczynił się do rozpoczęcia wojny z Rosją – poinformował Reuters. Agencja wskazała, że stanowisko to dodatkowo sugeruje, że były prezydent USA - w przypadku wygranej w wyborach prezydenckich – radykalnie zmieni politykę Stanów Zjednoczonych wobec Ukrainy.