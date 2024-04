Skoncentrowane ataki na rafineriach

Ukraińskie wojsko od 24 lutego 2022 roku, czyli początku agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę, używało uzbrojenia, które było dostępne od ręki. Armia miała do dyspozycji głównie drony cywilne, które były przystosowywane do potrzeb wojskowych.

Wypowiadający się dla CNN analitycy zwracają uwagę, że siły ukraińskie zamiast uderzać w magazyny z ropą, skoncentrowały swoje ataki na rafineriach. Ataki ograniczają zdolność Rosji do przetwarzania ropy, która jest konieczna nie tylko do jej sprzedaży, ale też przetworzenia i użycia w przemyśle zbrojeniowym.

- Z tego co byliśmy w stanie zaobserwować, cele atakowane przez siły ukraińskie, potrzebują (do działania) zachodniej technologii. Przez sankcje Rosji jest bardzo trudno naprawiać zniszczoną infrastrukturę, nawet jeśli się to udaje, to jest to bardzo kosztowne - tłumaczyła badaczka z brytyjskiego ośrodka analitycznego Royal United Services Institute (RUSI) Noah Sylvia.