Jeden wywiad, trzech prezydentów. Clinton mówił o wyborach w Polsce

Prezydent Joe Biden oraz dwóch byłych prezydentów - Barack Obama i Bill Clinton - gościli wspólnie w podcaście "Smartless". W trakcie rozmowy Clinton nawiązał do ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce.

Znaczna część rozmowy z udziałem Joe Bidena, Baracka Obamy i Billa Clintona w podcaście "Smartless" dotyczyła wewnętrznej sytuacji w Stanach Zjednoczonych przed tegorocznymi wyborami prezydenckimi, ale prezydenci nawiązywali też do innych tematów.

- Jeżdżę na różne konferencje i prawie za każdym razem, czy to G7, czy G20, liderzy różnych państw mówią mi: musisz wygrać, bo od tego zależy nasza demokracja - powiedział Joe Biden.

Clinton o wyborach w Polsce

Bill Clinton wspominał swoją niedawną wizytę w Europie. - Byłem w Pradze, gdzie świętowaliśmy rocznicę decyzji o rozszerzeniu NATO o Czechy, Węgry i Polskę - powiedział Clinton, który był wówczas prezydentem USA.

Podkreślał, że "oni wiedzą, jak to jest żyć bez demokracji, jak to jest nie być wolnym". - I zdecydowanie popierają wsparcie prezydenta Bidena dla Ukrainy. Uważają, że postąpiliśmy słusznie, rozszerzając NATO. Wiedzą, że to wina Rosji, a nie nasza, co wydarzyło się na Ukrainie - powiedział były prezydent.

Barack Obama, Joe Biden, Bill Clinton BRENDAN SMIALOWSKI/AFP/East News

Wspominał spotkania w czeskiej stolicy. - To było niesamowite. Podchodzili do mnie i mówili: "Proszę, powiedz mi, że nie będziemy znowu przez to przechodzić, że Ameryka nie zamierza znowu uciekać od świata. Potrzebujemy was" - relacjonował.

Odniósł się też do ostatnich wyborów parlamentarnych w Polsce. - W Polsce, która jest bardzo konserwatywnym krajem, kulturowo i religijnie, zagłosowali przytłaczającą większością głosów za wyrzuceniem starej partii, ponieważ uważali, że jest ona zbyt blisko Rosjan. Wybrali rząd, z którym miałeś (zwracał się do Obamy - red.) do czynienia, gdy Hillary (Clinton - red.) była sekretarzem stanu, ponieważ popiera on wolną Ukrainę - stwierdził Clinton

Obama: przez cztery lata prezydentury Trumpa tacy ludzie jak Putin poczuli się ośmieleni

Barack Obama przyznał, że USA "nie zawsze wypełniają swoje założenia" i "zdarzały się problemy", ale od zawsze USA "nadają ton całemu światu".

- Przez cztery lata, zanim Joe został prezydentem, ludzie na świecie czuli, że nikt nie promuje i nie zajmuje się takimi wartościami, jak prawa człowieka, wolność, demokracja. I tacy ludzie jak Putin poczuli się ośmieleni - stwierdził Obama.

Autorka/Autor:ads

Źródło: Smartless Podcast, tvn24.pl