Bał się o własne bezpieczeństwo. Wyjechał do Polski

W poniedziałek Dyleuski poinformował, że wywiózł swą rodzinę - żonę i syna - do Warszawy ze względu na groźby ze strony funkcjonariuszy białoruskiego Komitetu Bezpieczeństwa Państwowego. Dzień wcześniej oznajmił, że zwolnił się z pracy w mińskiej fabryce traktorów MTZ. "12 lat z zakładzie. Niestety pora się rozstać. Do kierownictwa: chłopaki, zmuszanie do zwolnienia się poprzez szantażowanie rodzicami to coś najpodlejszego i najbardziej nieludzkiego, co można sobie wyobrazić" - napisał na Instagramie. W fabryce traktorów pracują też rodzice Dyleuskiego.