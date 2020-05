Spięcia na linii Canberra-Pekin. Australia chce śledztwa w sprawie koronawirusa, Chiny nakładają cła

Chińskie władze wstrzymały import australijskiej wołowiny i nałożyły cła na jęczmień pochodzący z tego kraju. Zbiegło się to w czasie z apelami australijskiego rządu o przeprowadzenie niezależnego śledztwa w sprawie pochodzenia koronawirusa.

Wprowadzone we wtorek w Chinach taryfy antydumpingowe w wysokości ponad 80 procent oznaczają praktyczne wstrzymanie eksportu australijskiego jęczmienia, który osiągał wartość około miliarda dolarów rocznie - oceniła Agencja Reutera. Według chińskiego ministerstwa handlu cła wprowadzono w wyniku trwającego od 2018 roku dochodzenia, które wykazało, że australijski jęczmień sprzedawano w Chinach po cenach dumpingowych ze szkodą dla rodzimych producentów.

Najnowszym punktem spornym stało się dążenie australijskiego rządu do przeprowadzenia niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia koronawirusa, odpowiedzialnego za trwającą pandemię COVID-19. W kwietniu chiński ambasador w Australii Cheng Jingye powiedział, że apele Canberry mogą doprowadzić do bojkotu australijskich towarów, takich jak wino czy wołowina, przez chińskich konsumentów, a także bojkotu Australii przez chińskich studentów i turystów.

Kilka dni później Pekin postanowił wstrzymać import wołowiny od czterech największych australijskich producentów, którzy odpowiadali za około 20 procent eksportu tego mięsa do ChRL. Decyzję uzasadniono nieprawidłowościami w etykietowaniu dostaw.

Rezolucja wzywa WHO do przeprowadzenia śledztwa

Rzecznik chińskiego MSZ Zhao Lijian oświadczył we wtorek, że na Światowym Zgromadzeniu Zdrowia Chiny poparły wniesiony przez Unię Europejską i Japonię projekt rezolucji wzywającej Światową Organizację Zdrowia (WHO) do przeprowadzenia uczciwego, niezależnego i wszechstronnego dochodzenia w sprawie pandemii - przekazała agencja Kyodo.