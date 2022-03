"Najszybciej narastający kryzys uchodźczy". W ciągu 10 dni z Ukrainy uciekło ponad 1,5 miliona osób

Wysoki Komisarz ONZ ds. Uchodźców Filippo Grandi podał dane dotyczące liczby uchodźców z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy. W ciągu ostatnich 10 dni ponad półtora miliona osób przedostało się do sąsiednich krajów. Według przewidywań Grandiego ta liczba jeszcze wzrośnie.

Informację o uchodźcach Filippo Grandi podał w niedzielę na Twitterze. Podkreślił, że mamy do czynienia z "najszybciej narastającym kryzysem uchodźczym w Europie od czasów II wojny światowej". W sobotę liczba osób, którym udało się uciec z Ukrainy, wynosiła 1,37 miliona. W niedzielę to już półtora miliona.

Prawie milion uchodźców w Polsce

Polska jest krajem, do którego udaje się najwięcej ukraińskich uchodźców. Od 24 lutego, dnia rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę, do Polski dotarło 922 400 uchodźców - poinformowała w niedzielę polska Straż Graniczna.

W sobotę z Ukrainy do Polski przybyła rekordowa liczba 129 tysięcy osób, głównie obywateli Ukrainy, ale przed wojną w tym kraju do Polski uciekali również obywatele Uzbekistanu, Białorusi, Indii, Nigerii Algierii, Maroka, Afganistanu, Pakistanu i USA - przekazała Straż Graniczna.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) Ukrainę może opuścić łącznie cztery miliony osób uciekających przed wojną.

Skutki wojny w Ukrainie bezpośrednio dotknęły już 18 milionów osób - wynika z ogłoszonego w sobotę wieczorem pierwszego raportu WHO na ten temat. Organizacja wysłała swój personel do Mołdawii, Polski i Rumunii, by zwiększyć możliwości udzielania pomocy uchodźcom.