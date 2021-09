Afganistan. "New York Times": wojsko USA pomyliło współpracownika z terrorystą, zginęło 10 osób

Siły USA miały mylnie uznać swojego współpracownika za terrorystę - donosi "New York Times". Z dziennikarskiego śledztwa wynika, że atak Pentagonu miał zapobiec kolejnemu zamachowi Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan na lotnisko w Kabulu. Zginęło 10 osób, w tym siedmioro dzieci.

Z ustaleń gazety "New York Times", opartych na rozmowach i analizie zdjęć oraz materiałów wideo, wynika że siły USA mylnie uznały za terrorystę Państwa Islamskiego Prowincji Chorasan (IS-Ch) Zemariego Ahmadiego, pracownika amerykańskiej organizacji charytatywnej Nutrition & Education International. Podczas 14 lat pracy miał on zajmować się m.in. budową fabryki przetwarzania soi czy rozdawaniem żywności potrzebującym. Ubiegał się też o specjalną wizę przysługującą pomocnikom sił USA.

Kanistry z wodą uznano za bombę

Według dziennika służby USA mylnie zidentyfikowały dom Ahmadiego jako kryjówkę IS-Ch. Pentagon twierdził, że działał na podstawie informacji z obserwacji i podsłuchów wskazujących na zbliżający się zamach na lotnisko. Śledząc samochód Ahmadiego przez cały dzień, uznały, że wykonywane przez niego działania pasowały do przechwyconych informacji.

Jednak z ustaleń "NYT" wynika, że to, co służby uznały za podejrzane przemieszczania się mężczyzny, było rutynowo pokonywaną przez niego trasą podczas pracy, zaś podejrzane ładunki, który umieścił w samochodzie - uznane za bombę - były w istocie kanistrami z wodą, które miał zawieźć do swojego domu. Dziennikarze informują też, że wbrew twierdzeniom Pentagonu, na miejscu nie było też dowodów eksplozji wtórnej, mającej świadczyć o obecności ładunków wybuchowych w samochodzie.