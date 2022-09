Sąd Najwyższy Arizony dopuścił niemal całkowity zakaz aborcji

Sędzia Kellie Johnson przychyliła się do wniosku republikańskiego prokuratora generalnego Arizony Marka Brnovicha, który domagał się anulowania wcześniejszego orzeczenia sądu przeciwnego zakazowi aborcji.

Oznacza to praktyczne uniemożliwienie zabiegów przerywania ciąży w Arizonie, z wyjątkiem przypadków koniecznych dla ratowania życia matki. Pozostaje to w zgodzie z ustawą z 1901 roku, czyli zanim jeszcze Arizona stała się 48. stanem USA. Nastąpiło to bowiem dopiero 11 lat później.