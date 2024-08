Kandydaci chudego portfela, czyli jak ziobryści nie dorównali Morawieckiemu

Rachunek bankowy Funduszu Wyborczego Prawa i Sprawiedliwości to dokument, który badają teraz Państwowa Komisja Wyborcza i Krajowe Biuro Wyborcze, decydując, czy partia otrzyma od państwa dziesiątki milionów złotych na działalność na kolejne lata. Wynika z niego, że wpłaty na rzecz kandydatów wystawionych przez Suwerenną Polskę Zbigniewa Ziobry były więcej niż skromne.

Rzecznik prasowy Suwerennej Polski Jacek Ozdoba twierdzi, że nie przywiązywał wagi do tego, ile wpłat ze wskazaniem na niego wpłynęło na oficjalny fundusz wyborczy.

- Pewnie mało. No bo ja pracuję cztery lata, to nie potrzebuję robić dużej kampanii - zapewnia Ozdoba. Dziś jest już europosłem, ale kandydował też (z sukcesem) w październikowych wyborach do Sejmu.