Wiemy, dokąd najczęściej latał prezydent Duda

Zdjęcie: Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zdjęcie: Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zdjęcie: Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Zdjęcie: Filip Radwanski/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

41 z 77 lotów Andrzeja Dudy w 2021 roku odbyło się do albo z Krakowa, gdzie prezydent ma prywatne mieszkanie - wynika z zestawienia, które uzyskał portal tvn24.pl. Z naszych ustaleń wynika też, że na 36 lotów w ciągu trzech lat Tomasza Grodzkiego jako marszałka Senatu zeszłej kadencji, aż 20 to loty do i z rodzinnego Szczecina.