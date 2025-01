Jak Donald Trump urządzi nam świat, cz. 2. Czeka nas starcie gigantów?

Jeśli wydaje nam się, że mamy za sobą ciekawy rok 2024, to co powiedzieć o tym, który właśnie się zaczyna? Próbując cokolwiek prognozować, na pewno chcielibyśmy wiedzieć nie tylko, kto zostanie następnym prezydentem Polski, ale także czy w 2025 roku skończy się (i jak) wojna w Ukrainie oraz na Bliskim Wschodzie, co będzie z globalnymi kryzysami - migracyjnym i klimatycznym - no i co nam przyniesie druga kadencja Donalda Trumpa, którego zaprzysiężenie już 20 stycznia.