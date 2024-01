W dniu miesięcznicy na Wawelu Morawiecki leciał na południe. 34 loty w trzy lata, każdy o statusie HEAD

Mateusz Morawiecki jako premier przez ostatnie trzy lata 34 razy leciał rządowym samolotem do Krakowa i Katowic akurat tego dnia, gdy na Wawelu obchodzono tzw. miesięcznicę pogrzebu Lecha i Marii Kaczyńskich - wynika z rejestru lotów, do którego dostęp uzyskał portal tvn24.pl. Zdarzało się, że do Krakowa jednego dnia leciały dwie maszyny.