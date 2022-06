Trzy osoby nie żyją. Czołowe zderzenie na łuku drogi

czytaj dalej

Premier Mateusz Morawiecki postawił własny majątek na to, że inflacja będzie rosnąć, że Polacy będą biednieli - powiedziała w TVN24 Agnieszka Dziemianowicz-Bąk (Lewica), odnosząc się do zakupionych przez szefa rządu w zeszłym roku obligacji. Adam Szłapka (Koalicja Obywatelska) stwierdził, że "tacy ludzie jak Morawiecki, na tej chorobie gospodarki, do której doprowadzili, zarabiają".