Dziwisz 45 razy w dokumencie Watykanu. "Nie wyjdziemy z polskiego piekła kościelnego, jeśli nie powstaną raporty"

Na ponad 400 stronach watykańskiego raportu o nadużyciach seksualnych byłego arcybiskupa Waszyngtonu Theodore'a McCarricka 45 razy pada nazwisko kardynała Stanisława Dziwisza. Dokument to studium wieloletniej bezkarności i bezradności struktur Watykanu wobec wysoko postawionego hierarchy. To raport, który jest oskarżeniem wielu duchownych. Materiał magazynu "Polska i Świat".

Takiego raportu jeszcze nigdy w historii Watykan nie opublikował . Media piszą o trzęsieniu ziemi bolesnym dla Kościoła na całym świecie. - Teraz to widać. Papież nie był należycie o tych sprawach informowany – twierdzi Zach Hiner ze Stowarzyszenia Osób Wykorzystywanych Przez Księży.

Raport próbuje odpowiedzieć na pytanie, jak to się stało, że przez lata i za pontyfikatów kilku papieży amerykański duchowny Theodore McCarrick bez problemów piął się po szczeblach kościelnej hierarchii - mimo, że przez lata krążyły plotki i oskarżenia, że wykorzystuje seksualnie kleryków, a także dzieci. - Publikujemy raport z bólem z powodu ran, jakie sprawa ta wywołała u ofiar, ich rodzin, w Kościele w Stanach Zjednoczonych, w Kościele powszechnym – podkreśla watykański sekretarz stanu kard. Pietro Parolin.

"Raport wskazuje na niepowodzenia kolejnych papieży"

Dokument to ponad 400 stron - opis tego, jak nie dowierzano plotkom i zarzutom. Jak trudno było tym, którzy o nich wiedzieli, przebić się z tą informacją na same szczyty watykańskiej hierarchii. Aż w końcu - jak awansowano duchownego, mimo coraz częściej pojawiających się zarzutów.

- To rzecz do tej pory niespotykana. Raport wskazuje na niepowodzenia kolejnych papieży, zwłaszcza Jana Pawła II i Benedykta XVI, którzy pozwolili McCarrickowi awansować w szeregach kościoła w Stanach Zjednoczonych, mimo że powtarzały się pogłoski, że dopuszczał się niewłaściwego zachowania seksualnego z dorosłymi seminarzystami – mówi korespondent agencji Reutera w Watykanie Philip Pullella.

Przełomowym momentem, według autorów raportu mógł okazać się ten, kiedy Theodore McCarrick miał dostać nominację na metropolitę Waszyngtonu. Wtedy jeden z amerykańskich biskupów napisał do Watykanu list oficjalnie informujący o podejrzeniach wobec niego. Z raportu wynika, że list w 1999 roku trafił na biurko Jana Pawła II. Papież nakazał w tej sprawie śledztwo i wstrzymał nominację McCarricka.

Ale potem wydarzyło się coś jeszcze. Jak wynika z raportu, McCarrick napisał list bezpośrednio adresowany do ówczesnego biskupa i zarazem osobistego sekretarza Jana Pawła II - Stanisława Dziwisza - w którym zaprzeczył oskarżeniom. To po tym fakcie papież zmienił zdanie i powołał McCarricka na arcybiskupa Waszyngtonu. - Nie umiem tego zrozumieć, jak kardynał Dziwisz i ojciec święty Jan Paweł II mogli nie uwierzyć w te zarzuty. Dlaczego powołali go na arcybiskupa Waszyngtonu? – zastanawia się ofiara księdza pedofila, James Faluszczak.