Platforma Obywatelska liczy na "decyzję opartą na prawidłach matematyki" i "logicznym wniosku"

Tomczyk: oczekuję po prostu logicznego wniosku

Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej powiedział, że "nie wie, co usłyszymy od prezydenta", ale "wie, co powinniśmy usłyszeć". - Arytmetyka sejmowa jest jasna - 248 mandatów należy do opozycji, 194 do PiS- u, więc ja bym po prostu oczekiwał od prezydenta logicznego wniosku. A wniosek jest taki, że na czele rządu powinien jak najszybciej stanąć premier Donald Tusk i zająć się robotą, bo takie jest oczekiwanie społeczne - podkreślił.