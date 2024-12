Zakończył się remont dwóch ulic w centrum Krakowa. Wróciły tramwaje i samochody

Gruntowna przebudowa dwóch ważnych ulic w centrum Krakowa - Kościuszki i Zwierzynieckiej rozpoczęła się we wrześniu zeszłego roku. Po roku zakończyły się prace na ul. Zwierzynieckiej, obecnie dobiegł końca remont ulicy Kościuszki. Pozwoliło to na wznowienie ruchu tramwajów po obydwu ulicach do pętli na Salwatorze.