Przez otwór w drzwiach zobaczyli, jak osuwa się na podłogę. Liczyła się każda sekunda

Sąsiedzi od kilku dni nie widzieli 64-letniego mieszkańca bloku, a światło w jego pokoju paliło się bez przerwy. Najpierw powiadomili rodzinę, ta jednak nie mogła się do niego dodzwonić. W końcu wezwali policjantów, którzy weszli do mieszkania przez okno. Mężczyzna był wycieńczony.

Mieszkańcy jednego z bloków dzielnicy Dańdówka w Sosnowcu zawiadomili policję, że od kilku dni nie widzieli swojego samotnie mieszkającego sąsiada. Zaobserwowali, że w jednym z jego pokoi od kilku dni bez przerwy pali się światło, a powiadomiona o sytuacji rodzina 64-latka również nie była w stanie się do niego dodzwonić.

Policjanci natychmiast pojechali pod wskazany adres. Drzwi wejściowe były zamknięte. Pukali i wołali mężczyznę, nasłuchując odgłosów ze środka. - W pewnej chwili usłyszeli szuranie – jakby ktoś się w nim poruszał, jednak nikt nie odpowiadał. Wtedy zapadła decyzja, by spróbować siłowo dostać się do środka – relacjonuje sosnowiecka policja.

Z trudem szedł do drzwi i osunął się

- Teraz mogła liczyć się już każda sekunda – czytamy w komunikacie policji. Dlatego stróże prawa wybili szybę w oknie i weszli do mieszkania. Od środka otworzyli mieszkanie załodze pogotowia ratunkowego, która udzieliła pomocy skrajnie wycieńczonemu mężczyźnie, a następnie przetransportowała go do szpitala.