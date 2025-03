Nietypowy trend w sklepach. "Ludzie załapali, o co chodzi"

W niemieckich sklepach niektóre produkty stoją na półkach do góry nogami. "To nie przypadek ani bałagan, a nowy trend" - wyjaśnia dziennik "Frankfurter Rundschau". Dodaje, że chodzi o promocję europejskich towarów zamiast tych pochodzących z USA.

Trend w niemieckich sklepach

Jak wyjaśnił dziennik "Frankfurter Rundschau", wspominany widok to nie efekt żartu czy bałaganu, a element kampanii "Buy from EU" (po ang. "Kupuj z UE"). "Na portalu Reddit grupa związana z tym pomysłem ma już ponad 180 000 osób. To społeczność, która chce promować rzeczy produkowane w Europie" - wskazała gazeta.

"Niemcy w sklepach obracają produkty do góry nogami, które pochodzą lub należą do USA. Lepiej nie przypominać, co się stało, gdy ostatnim razem zwracali uwagę co i u kogo kupują" - napisała w mediach społecznościowych redaktorka naczelna agencji prasowej Radio Debata Aleksandra Fedorska.