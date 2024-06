Kolonie i obozy pod kontrolą. Rodzic sprawdzi organizatora wypoczynku dziecka

W przygotowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej bazie danych o wypoczynku dzieci i młodzieży można sprawdzić wiarygodność organizatora wypoczynku, a także czy zgłosił on turnus do kuratorium oświaty. Kuratorzy zatwierdzili dotąd 16,5 tysiąca zorganizowanych wypoczynków letnich dla dzieci i młodzieży: wyjazdów, kolonii, półkolonii i obozów. Łącznie ma skorzystać z nich 703 tysiące uczniów.

Z danych z bazy wypoczynku prowadzonej przez MEN wynika, że do kuratorów oświaty zgłoszono 20180 wypoczynków podczas tegorocznych wakacji. Zatwierdzonych zostało 16,5 tys. z nich. Na rozpatrzenie oczekuje 2731 wypoczynków, a 907 odesłano do korekty.

Wśród zatwierdzonych wypoczynków 15505 to obozy, kolonie i półkolonie w kraju. Zatwierdzonych zostało też 1037 wypoczynków organizowanych za granicą.

Jeśli chodzi o wyjazdy zagraniczne, najczęstsze kierunki to: Bułgaria, Włochy, Hiszpania, Grecja, Chorwacja, Czechy, Słowacja, Czarnogóra i Cypr.

Jak podaje resort edukacji, liczba uczestników zatwierdzonych wypoczynków w kraju to 652,3 tysiąca dzieci i młodzieży, a wypoczynków za granicą - 50,9 tys.

Liczba zgłoszonych wypoczynków będzie wzrastać z czasem. W ubiegłym roku, w przeddzień rozpoczęcia wakacji, do bazy zgłoszono ok. 20 tysięcy wypoczynków, a pod koniec wakacji w basie wypoczynku było ponad 34,7 tysiąca zatwierdzonych wypoczynków.

Specjalna baza dla rodziców

W bazie przygotowanej przez MEN znajdują się wszystkie organizowane w danym sezonie w kraju i za granicą obozy, kolonie, półkolonie i inne formy zorganizowanego wypoczynku, które przeszły pozytywną weryfikację kuratora oświaty pod względem formalnym. Wypoczynek dla dzieci i młodzieży, który nie jest zamieszczony w bazie wypoczynku, jest organizowany nielegalnie.

Ministra edukacji Barbara Nowacka w czwartek przypomniała, że jeżeli opiekunowie chcą sprawdzić, czy wyjazd dziecka jest bezpieczny, mogą to zrobić właśnie za pomocą bazy wypoczynku. Podkreślił, że wszystkie kolonie i obozy wpisane do niej są pod nadzorem kuratorów. - Te wypoczynki są przez nas monitorowane i kontrolowane, więc jeżeli wasze dziecko jedzie na wypoczynek, którego nie ma w tej bazie, spytajcie państwo organizatora, czemu nie zgłosił się do ministerstwa - powiedziała. Aby sprawdzić, czy wypoczynek jest w bazie wypoczynku, wystarczy wpisać na https://wypoczynek.men.gov.pl/ podstawowe dane dotyczące konkretnego wypoczynku, np. nazwę organizatora, miejscowość wypoczynku, datę. Rodzic z bazy wypoczynku dowie się wszystkiego o organizatorze, pozna m.in. jego adres, numer telefonu, e-mail, termin oraz dokładny adres lokalizacji wypoczynku. Wiarygodność wypoczynku można też sprawdzić w kuratorium oświaty, w którym dokonano zgłoszenia wypoczynku.

Obowiązek zgłoszenia wypoczynku

Każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży ma obowiązek zgłosić go do kuratorium na 21 dni przed terminem jego rozpoczęcia, a w przypadku półkolonii i wypoczynku organizowanego za granicą – na 14 dni przed. Dzięki bazie informacje o zgłoszonych wypoczynkach przesyłane są do właściwych miejscowo służb sprawujących nadzór nad wypoczynkiem (straż pożarna, sanepid). Zgodnie z przepisami każdy wypoczynek trwający nieprzerwanie co najmniej 2 dni (z noclegiem lub bez noclegu), organizowany w czasie ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej, w kraju lub za granicą, w szczególności w formie kolonii, półkolonii, zimowiska, obozu i biwaku, podlega zgłoszeniu do kuratora oświaty. Organizator wypoczynku (kolonii, obozu) musi zgłosić wyjazd do właściwego (ze względu na siedzibę organizatora) kuratorium oświaty. W zgłoszeniu ma obowiązek podać m.in. dane dotyczące miejsca wypoczynku i rodzaju zakwaterowania, liczby uczestników, zatrudnionej kadry oraz programu pracy z dziećmi. Musi również zapewnić dostęp do opieki medycznej. Dzięki temu wizytatorzy mogą kontrolować miejsca wypoczynku dzieci i młodzieży. Podobne kontrole może przeprowadzić straż pożarna i sanepid (zarówno przed rozpoczęciem wypoczynku, jak również w czasie jego trwania). Każdy organizator jest zobowiązany m.in. do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków wypoczynku oraz zatrudnienia wykwalifikowanej kadry sprawującej właściwą opiekę wychowawczą.

Wymagania

Kierownikiem wypoczynku może być osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, jest pełnoletnia, ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy czynnych instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję kierownika w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie), ma zaświadczenie o ukończeniu kursu na kierownika wypoczynku oraz posiada co najmniej trzyletnie doświadczenie w wykonywaniu zadań dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczo-wychowawczych uzyskane w okresie ostatnich 15 lat. Warunek ukończenia kursu kierownika wypoczynku nie dotyczy osób zajmujących stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach oraz instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza. Warunek trzyletniego doświadczenia nie dotyczy nauczycieli, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej podharcmistrza. Wychowawcą wypoczynku może zostać osoba, która spełnia łącznie poniższe warunki: posiada zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, jest pełnoletnia, ma co najmniej średnie wykształcenie (nie dotyczy instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, pełniących funkcję wychowawcy w formach wypoczynku prowadzonych przez organizacje harcerskie), ukończyła kurs na wychowawcę wypoczynku. Ten ostatni warunek nie dotyczy nauczycieli, osób pracujących z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego lub placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instruktorów harcerskich w stopniu co najmniej przewodnika, trenerów i instruktorów sportu, przodowników turystyki kwalifikowanej i instruktorów Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Obowiązku zgłoszenia wypoczynku nie muszą dokonywać szkoły i placówki w przypadku wypoczynku organizowanego do 3 dni. Obowiązkowi nie podlega też wypoczynek organizowany dla dzieci własnych lub dzieci znajomych przez rodzinę lub osoby znane rodzicom osobiście. MEN wyjaśnia, że wypoczynkiem rodzinnym nie jest wyjazd organizowany dla uczniów przez nauczyciela, mieszkańca osiedla dla dzieci z osiedla, trenera dla uczestników kursu np. tańca z domu kultury, prezesa klubu sportowego dla młodzieży z klubu itp. pomimo poznania rodziców tych uczniów.

Autorka/Autor:mp

Źródło: PAP