"Nie ma podstaw prawnych do rekompensaty". Co dalej z kolejowym przewoźnikiem

Pomoc dla państw ubogich, finansowana z budżetu państwowego Wielkiej Brytanii trafia w części do regionów bogatszych niż duże obszary samego darczyńcy - zwrócił uwagę w opublikowanym w środę raporcie think tank Institute of Economic Affairs (IEA). - Opodatkowanie ciężko pracujących ludzi w pozostawionych w tyle częściach Wielkiej Brytanii w celu finansowania projektów w zamożnych regionach za granicą to jak odwrotność Robin Hooda - ocenił Mark Tovey, autor raportu.