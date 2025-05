Wiele państw zaktualizowało wytyczne dla turystów chcących odwiedzić USA. Po przejęciu władzy przez Donalda Trumpa zmieniła się atmosfera i pojawiły się problemy - wskazuje BBC. I podaje zestawienie miejsc, które z powodzeniem zastąpią popularne amerykańskie destynacje.

Mieszkańcy Kanady, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii usłyszeli to samo w ciągu ostatnich kilku miesięcy: jeśli planujesz podróż do USA, sytuacja się zmieniła. Wszystkie sześć rządów zaktualizowało porady dotyczące podróży do Stanów Zjednoczonych, zwracając uwagę na zaostrzenie zasad wjazdu.

Nastroje wokół podróży do USA zmieniają się. Doniesienia o zatrzymaniu podróżnych na granicy z powodu nieporozumień, a także niepokojąca seria awarii kontroli ruchu lotniczego, nie przyczyniły się do zwiększenia zaufania wśród podróżnych - wręcz przeciwnie.

"Więc jeśli pociągają cię odważne krajobrazy, energia kulturowa i kinowa atmosfera USA, ale rozważasz na nowo swoje plany podróży w tym roku - dokąd możesz się udać? Od rancz kowbojskich po tętniące życiem miasta i głębokie kaniony, te międzynarodowe alternatywy odzwierciedlają to, co najlepsze w USA, z pewnym twistem" - pisze portal stacji BBC.

Toronto zamiast Nowego Jorku

Gdy widzimy Nowy Jork w filmie lub serialu, to bardzo często nie jest to "Wielkie Jabłko", ale kanadyjskie Toronto. Dzieje się tak dzięki eklektycznej architekturze i różnorodnym krajobrazom, a także korzystnym zachętom dla przemysłu filmowego

Jak wskazuje BBC, miasto to pojawiło się nawet w niedawnym filmie Sebastiana Stana i Jeremy'ego Stronga "The Apprentice", przedstawiającym drogę Donalda Trumpa do sławy na nowojorskim Manhattanie w latach 70. i 80. XX wieku.

Toronto - największe miasto Kanady eskystudio/Shutterstock

Oczywiście jest wiele różnic, jak chociażby zamiłowanie do poutine, czyli frytek z serem i sosem pieczeniowym, zamiast pizzy. Podobieństwa jednak też można znaleźć.

Ulice kanadyjskiego Toronto Bennekom / Shutterstock

High Park o powierzchni 400 akrów ze szlakami turystycznymi i drzewami wiśniowymi - może przywoływać majestatyczny Central Park. Z kolei CN Tower oferuje widok na panoramę miasta, podobnie jak Empire State Building. Historie tych miast krzyżują się w jeszcze jednym zakresie: w latach 1793–1834 Toronto miało inną nazwę - York.

- Aktor Peter Ustinov powiedział, że Toronto to Nowy Jork rządzony przez Szwajcarów - stwierdza Lydia Devereaux, dyrektorka ds. marketingu międzynarodowego w Destination Ontario w rozmowie z BBC.

Dodaje też: - Obydwa miasta mają muzea i galerie światowej klasy, sklepy, znaną scenę kulinarną inspirowaną niezwykle zróżnicowaną populacją i wyjątkowe dzielnice, po których można spacerować.

Kowboje w Argentynie

Jak zauważa BBC, w ostatnich latach widać wzrost zainteresowania "kulturą kowbojską", to m.in. za sprawą popularnego serialu "Yellowstone". Brytyjski serwis wskazuje, że niekoniecznie musimy odwiedzić takie stany jak Montana i Wyoming, by doświadczyć tego, co najlepsze w tym zakresie. Zamiast nich możemy wybrać się do Argentyny i spotkać "gauchos".

"Tutaj kultura gaucho czerpie z wielowiekowego dziedzictwa koczowniczych jeźdźców, którzy opiekują się swoim inwentarzem i żyją w siodle. Podczas gdy ten tradycyjny styl życia walczy o przetrwanie w obliczu postępu rolniczego, podróżni mogą zatrzymać się w wielu przeróżnych "estanciach" (argentyńskich rancz gaucho), gdzie tempo jest wolne, krajobrazy rozległe, a asado (tradycyjne grillowanie) to poważna sprawa" - zauważono.

- Zapraszamy naszych gości, aby stali się częścią naszej rodziny, a wszystkie nasze aktywności są oparte na tym, co dzieje się w estancia, a nie na tym, co wybieramy z listy aktywności - wskazuje w rozmowie z BBC Kevin Begg, właściciel jednego z takich obiektów Estancia Los Potreros.

Kanion w Czarnogórze

Słynny Wielki Kanion jest największym tego typu obiektem na świecie i jednocześnie najczęściej odwiedzanym parkiem narodowym w USA. Przyciąga co roku 5 milionów turystów.

Jak jednak zauważa BBC, możemy uniknąć tłumów i doświadczyć podobnego poczucia zachwytu odwiedzający najgłębszy kanion w Europie - wąwóz rzeki Tara w Czarnogórze.

Czarnogóra, wąwóz rzeki Tara Shutterstock

Kanion położony w Parku Narodowym Durmitor jest poprzecinany wstęgą turkusowo-niebieskiej wody, po której spływy kajakowe przygotowują się na wysokie fale pod ostrymi klifami.

Kapsztad zamiast San Francisco

Turyści, którzy chcieliby poczuć atmosferę San Francisco, mogą wybrać się do Kapsztadu w RPA. Miasto to "ma podobny nastrój - z zamglonym wybrzeżem, bogatą historią i kulturą, a także rozwijającą się sceną technologiczną i własną historyczną wyspę więzienną".

Kapsztad w RPA Shutterstock

- Kapsztad to jedno z tych miejsc, które naprawdę mają coś dla każdego - mówi Zinzi Bobani, dyrektor generalna biura Intrepid w RPA.

- To raj dla smakoszy z połączeniem kuchni i zachwycających winnic, pięknymi nadmorskimi szlakami turystycznymi i przygodami kolejką linową na Górze Stołowej, a oczywiście także z bogatą historią - stwierdza.

Azjatyckie Las Vegas

Jeśli myślisz o Las Vegas, to podobnego rodzaju rozrywkę znajdziesz w Makau. Gospodarka tego specjalnego regionu Chin, i dawnej portugalskiej kolonii, opiera się głównie na turystyce i hazardzie właśnie.

"Podobnie jak w Las Vegas, odwiedzający Makau mogą doświadczyć pokazów i wykwintnych dań, a także luksusowych kurortów. Chociaż Makau może nie mieć Bellagio, ma pierwszy na świecie Karl Lagerfeld Hotel, pięciogwiazdkowy hotel zaprojektowany przez legendę mody. Na Cotai Strip można znaleźć repliki Wielkiego Kanału w Wenecji i replikę Wieży Eiffla w skali 1:1" - zauważa BBC.

Makau, czyli azjatyckie Las Vegas Jack Hong / Shutterstock.com

Jak wskazuje w rozmowie z BBC Andy Eastham, z firmy turystycznej Wendy Wu Tours, to czym wyróżnia się Makau, to "głębia kulturowa". - To jedyne miejsce w Chinach, gdzie kultura portugalska i chińska naprawdę się przeplatają - stwierdza.

