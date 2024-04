Ceny nieruchomości w Unii Europejskiej. Polska niechlubnym liderem

czytaj dalej

Premier Donald Tusk oświadczył w środę, że ma zaufanie do minister przemysłu i jest spokojny co do trafności jej ocen. W opublikowanym w środę wywiadzie minister Marzena Czarnecka zapowiedziała łączenie spółek energetycznych z kopalniami. Nie spodobało się to inwestorom na warszawskiej giełdzie.