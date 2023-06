Włochy doganiają Japonię w rankingu najstarszych krajów świata

Średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi ponad 32 lata

W opublikowanym w poniedziałek raporcie "My, Włochy", z danymi za zeszły rok, Istat zwrócił też uwagę na to, że średni wiek kobiet rodzących pierwsze dziecko wynosi ponad 32 lata i jest jednym z najwyższych w Europie. Wśród 59-milionowej ludności jest około 5 miliona cudzoziemców. Spoza Unii Europejskiej pochodzi 3,5 miliona mieszkających we Włoszech imigrantów.