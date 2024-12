Tak wygląda rewolucja na rynku. Europa na zakupach

"Po gwałtownym wzroście liczby rejestracji samochodów elektrycznych zasilanych wyłącznie z akumulatorów w latach 2013-2023, łączny udział wszystkich pojazdów hybrydowych i elektrycznych zasilanych wyłącznie z akumulatorów w 2023 r. dorównał udziałowi samochodów napędzanych wyłącznie benzyną i wyłącznie olejem napędowym (48,3 proc. vs. 48,8 proc.)" - napisano w komunikacie Eurostatu.

Gdzie aut jest najwięcej

Najwięcej aut na tysiąc mieszkańców jest we Włoszech (około 700), a następnie w Luksemburgu i na Cyprze (w obu krajach nieco poniżej 700). Najmniej natomiast na Łotwie (około 400). W Polsce jest ok. 600 pojazdów na tysiąc mieszkańców.

Kilka krajów UE ma dość duży udział starych samochodów osobowych (20 lat lub starszych). Są to Rumunia, Finlandia, Estonia, Polska, Portugalia, Malta i Litwa.

Liczba samochodów w całej UE wzrosła w 2023 roku do ponad 256 milionów pojazdów.

Apel w sprawie zakazu sprzedaży aut spalinowych

- Domagamy się powrotu do neutralności technologicznej - oznajmił na zorganizowanej w tym tygodniu konferencji prasowej w Brukseli europoseł Jens Gieseke. Grupa Europejskiej Partii Ludowej w Parlamencie Europejskim - do której należą Platforma Obywatelska i Polskie Stronnictwo Ludowe - wezwała Komisję Europejską do wycofania się z zakazu sprzedaży samochodów z silnikami spalinowymi od 2035 roku.