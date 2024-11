Wybory w USA

244 milionów wyborców uprawnionych do głosowania na prezydenta w USA wybiera go nie bezpośrednio, a za pośrednictwem elektorów, którzy ostatecznie wskazują prezydenta. Elektorów jest łącznie 538. By zostać prezydentem, trzeba zdobyc głosy co najmniej 270 spośród nich. Każdy stan ma określoną liczbę elektorów, największą - Kalifornia - obecnie aż 54, Teksas - 40. Część z nich zwykle już przed wyborami z dużym prawdopodobieństwem przypisać któremuś z kandydatów - np.. w Kalifornii od 32 lat w wyborach zwyciężał demokrata. W tym roku wymienia się siedem tzw. stanów kluczowych, czy wahających się. W ich przypadku nie ma pewności, jak zagłosują wyborcy. Finalnie więc to one mogą zdecydować o wyniku głosowania. To: Pensylwania (19 głosów elektorskich), Arizona (11), Georgia (16), Michigan (15), Nevada (6) i Karolina Północna (16).