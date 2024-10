"Z tego domu do Białego Domu". Tu wychowywał się Joe Biden

Arleta Zalewska w rodzinnym domu Joe Bidena

Oprowadzając dziennikarkę "Faktów" TVN po swoim domu, Kearns ściągnął z jednej ze ścian obraz i pokazał ukryty pod nim napis autorstwa Joe Bidena. "Z tego domu do Białego Domu" - można przeczytać na ścianie. Pamiątkowy wpis opatrzony jest podpisem prezydenta i datą. Ta też jest nie bez znaczenia. Jest to bowiem data ostatnich wyborów prezydenckich. Joe Biden wygrał wówczas w Pensylwanii, co utorowało mu drogę do prezydentury. Różnica głosów między nim a Donaldem Trumpem wyniosła nieco ponad 80 tysięcy.

Wybory w USA. Walka o Pensylwanię

O wadze tegorocznych wyborów przekonany jest też Carl Bear, mieszkaniec Henryville. W odróżnieniu od Kearnsa lepszą przyszłość dla siebie i kraju widzi on jednak w zwycięstwie Donalda Trumpa. - Jeśli Trump nie da rady, to ten kraj jest skończony - stwierdza stanowczo mężczyzna w rozmowie z reporterką "Faktów" TVN. I przyznaje, że kiedyś popierał demokratów, ale obecnie jest zdania, że tylko Trump jest w stanie poradzić sobie z kwestiami bezpieczeństwa, migracji i gospodarki.

Według grupującej dane sondażowe i badawcze strony fivethirtyeight.com (część amerykańskiej sieci ABC News) Donald Trump posiada obecnie w Pensylwanii nieznacznie lepszą od Kamali Harris średnią sondażową. Republikanin prowadzi o 0,3 punktu procentowego. Opublikowane w poniedziałek szacunki "The New York Times" wskazują na przewagę Harris. Ta jednak wynosi jedynie niecały punkt procentowy. Przewidywanie zwycięzcy wyścigu jest więc obecnie niemożliwe.

- To nie tylko kolejne wybory, to bitwa o duszę Ameryki. O to, czy będziemy tradycyjnym demokratycznym podmiotem i liderem sojuszu zachodniego – ocenia w rozmowie z Arletą Zalewską Howell Raines, mieszkaniec Pensylwanii i były korespondent "The New York Times".