Musk u Trumpa, alarmy bombowe, oczekiwanie na Alaskę

Amerykanie decydują, czy przyszłym prezydentem USA będzie Kamala Harris czy Donald Trump. Spośród 244 milionów wyborców uprawnionych do głosowania, 84 miliony podjęły decyzję w tak zwanym wczesnym głosowaniu - pocztą lub osobiście. Oto dziewięć rzeczy, które warto wiedzieć dziś na temat wyborów w USA.

1. Co trzeci wyborca wziął udział w tak zwanym wczesnym głosowaniu

W Stanach Zjednoczonych odbyły się wybory prezydenckie, członków Kongresu i władz lokalnych. Do udziału w wyborach uprawnionych było około 244 miliony Amerykanów, a w ramach wczesnego i korespondencyjnego głosowania głos oddało dotąd ponad 84 miliony z nich.

2. Walka o 270 głosów elektorskich

Wszystkich elektorów jest 538 - czyli dokładnie tylu, ilu łącznie członków Izby Reprezentantów i senatorów, plus dodatkowo trzech z Dystryktu Kolumbii (ten nie jest stanem, a terytorium federalnym obejmującym stolicę USA, Waszyngton i nie ma swoich reprezentantów i senatorów - red.). Żeby zostać prezydentem, trzeba mieć po swojej stronie 270 spośród wszystkich 538.

3. Musk na wieczorze wyborczym Trumpa

4. Bez niespodzianki w Iowa

5. Ostatni zagłosują na Alasce

6. Walka o zwycięstwo w stanach "wahających się"

Istnieje siedem tzw. stanów wahających się, w przypadku których nie ma pewności, jak zagłosują ich wyborcy i to one zdecydują o wyniku głosowania. To: Arizona (11 głosów elektorskich), Georgia (16), Michigan (15), Nevada (6), Karolina Północna (16) i Pensylwania (19).