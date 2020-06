"Energia na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi jest niesamowita". Trzaskowski: mamy 130 tysięcy podpisów

"Na liczniku mamy już 130 tysięcy zebranych podpisów"

- Mobilizacja i energia na ulicach polskich miast, miasteczek i wsi jest niesamowita - powiedział Trzaskowski w Tarnowie. - Na liczniku mamy już 130 tysięcy zebranych podpisów, ale znając dzisiejszą władzę, potrzebujemy ich znacznie więcej. Ważne jest to, żeby tych podpisów było tak dużo, żeby żaden trick nie doprowadził do tego, że jakakolwiek część tych podpisów będzie kwestionowana - podkreślił. Zaapelował do swoich zwolenników, by zbierali podpisy "do ostatniego dnia, kiedy będzie to możliwe".