To, co "proponuje rządząca partia, to pseudowybory". Oświadczenie byłych prezydentów i premierów

Przed nami wybory prezydenckie, które planowo mają się odbyć 10 maja, a ich ewentualna druga tura - 24 maja. Senat pracuje nad ustawą, według której wybory mają odbyć się w pełni korespondencyjnie. Do Sejmu ma ona wrócić w terminie do 6 maja. Mimo to, rząd, między innymi w osobie wicepremiera i ministra aktywów państwowych Jacka Sasina, zapowiedział, że trwają przygotowania do wyborów w takiej formie.