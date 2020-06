Poseł pytał o koszty majowych wyborów. Odpowiedź Poczty Polskiej "całkowicie zaczerniona"

Ukryte zostały m.in. najbardziej kluczowe informacje, w tym jaki był skład specjalnego zespołu, powołanego do przygotowania głosowania korespondecyjnego, jakie wydano zgody na zakupy i na jakie kwoty.

"Swoista pisowska omerta"

- Pytaliśmy o dokumenty związane z wyborami Sasina, pytaliśmy o to, jakie koszty poniosła Poczta, bo powinniśmy wiedzieć, ile budżet państwa ma za to zapłacić. Tymczasem dostaliśmy całkowicie zaczernione dokumenty, w których nawet tytuły są zaczernione - powiedział w czwartek Kropiwnicki.

Ocenił, że jest to "zwykła kpina", która pokazuje, że "Poczta Polska, właściwie jej zarząd i komisarze polityczni PiS-u, którzy są w Poczcie, należą do zmowy pisowskiej". - To jest swoista pisowska omerta. Nie chcą nic powiedzieć, nie chcą ujawnić tego wszystkiego, żeby Polacy, ale też i pracownicy Poczty nie dowiedzieli się, ile tak naprawdę kosztowały te sasinowe wybory, które się nie odbyły - stwierdził poseł KO.