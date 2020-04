Sąd Najwyższy o ustawie w sprawie wyborów korespondencyjnych. "Nie powinna być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych"

"Kreuje system wyborczy niespełniający postulatu powszechności wyborów prezydenckich", "narusza tajność i bezpośredniość głosowania", "ingeruje w konstytucyjną istotę wyborów" - tak o projekcie ustawy w sprawie wyborów korespondencyjnych pisze Sąd Najwyższy. W poniedziałek wydał opinię, w której ocenił, że podczas uchwalania ustawy "doszło do szeregu naruszeń" i "nie powinna być przedmiotem dalszych prac legislacyjnych".

Wybory prezydenckie są zaplanowane na 10 maja, ewentualna druga - na 24 maja. 6 kwietnia Sejm uchwalił głosami Prawa i Sprawiedliwości ustawę, zgodnie z którą głosowanie w wyborach prezydenckich miałoby zostać przeprowadzone wyłącznie w formie korespondencyjnej. Przeciwko tym rozwiązaniom protestuje opozycja i szereg ekspertów. Ustawą zajmuje się obecnie Senat, który ma czas do 6 maja, by zająć stanowisko wobec tych przepisów.

"W trakcie uchwalania opiniowanej ustawy doszło do szeregu naruszeń"

W poniedziałek Sąd Najwyższy wydał opinię dotyczą tego projektu. Stwierdza w niej, że "w trakcie uchwalania opiniowanej ustawy doszło do szeregu naruszeń".

"W pierwszej kolejności należy sformułować zarzut niezachowania przez Sejm - wbrew dyrektywom wynikającym z utrwalonego dorobku orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego - minimalnego okresu dostosowawczego w zakresie istotnych zmian prawa wyborczego" - zwraca uwagę Sąd Najwyższy. Zaznacza, powołując się na orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, że "takie zmiany mogą być uchwalane nie później, niż na co najmniej sześć miesięcy przed wyborami, rozumianymi jako ogół czynności ujętych w tzw. kalendarzu wyborczym, a nie tylko jako sam akt głosowania".

"Tymczasem zarówno przebieg posiedzenia Sejmu w dniu 6 kwietnia 2020 r., jak i wyniki głosowania nad opiniowaną ustawą ('za' przyjęciem ustawy głosowało 230 posłów, 'przeciw' – 226 posłów, a 'wstrzymało się' od głosu 2 posłów), stanowią wyraźny dowód na istnienie między poszczególnymi siłami politycznymi w Sejmie zasadniczego sporu co do celowości jej uchwalenia" - zwraca uwagę w swoim stanowisku Sąd Najwyższy.

Sąd Najwyższy o uzasadnieniu do ustawy. "Nie wyjaśniono w nim potrzeby uchwalenia"

"Uzasadnienie ogranicza się jedynie do stwierdzenia, że celem ustawy jest 'zapewnienie obywatelom (…) bezpieczeństwa podczas powszechnych wyborów (…), w warunkach ogłoszonego w Polsce stanu epidemii wirusa SARS CoV-2'. Autorzy projektu twierdząc, że 'nadrzędnym obowiązkiem państwa jest umożliwienie uprawnionym obywatelom udziału w wyborach powszechnych', nie sprecyzowali jednak dóbr (wartości), z którymi wiąże się ww. obowiązek. Z kolei ich sugestia odnośnie tego, że 'powszechne głosowanie korespondencyjne skutecznie stosowane jest na świecie' - która ma usprawiedliwiać potrzebę uchwalenia ustawy - jest arbitralna, ponieważ nie została poparta żadnymi danymi empirycznymi" - ocenia SN.

Według sądu, "trudno także dostrzec racjonalny związek między 'bawarskim modelem w zakresie wyborów komunalnych i powiatowych' a prognozowaną przez projektodawców skutecznością ogólnokrajowego głosowania korespondencyjnego w Polsce, w powszechnych wyborach prezydenckich". "Za działanie nieracjonalne należy również uznać potrzebę kreowania przez ustawodawcę rozwiązań normatywnych, które w swym założeniu mają gwarantować 'bezpieczeństwo wyborców w warunkach epidemii', bez konieczności zwrócenia się do ekspertów odpowiednich specjalności o wydanie fachowej opinii w tej sprawie" - czytamy w stanowisku.

"Ustawa wywołuje istotne wątpliwości co do jej zgodności ze standardami poprawnej legislacji"

Sąd Najwyższy uznaje także, że "opiniowana ustawa wywołuje istotne wątpliwości co do jej zgodności ze standardami poprawnej legislacji, także ze względu na tempo procedowania nad jej projektem". Przypomina, że całość prac sejmowych nad ustawą zamknęła się w kilku godzinach. Zauważa, że "nie zastosowano art. 89 ust. 2 Regulaminu Sejmu, w myśl którego pierwsze czytanie projektu zmian kodeksu może się odbyć nie wcześniej, niż 14 dnia od doręczenia posłom druku projektu".

W opinii SN, "skoro projekt opiniowanej ustawy nie został wniesiony przez Radę Ministrów, a w dodatku obejmował materię 'dotyczącą wyboru Prezydenta Rzeczypospolitej', a więc nie posiadał (i nie mógł posiadać) przymiotu projektu pilnego w rozumieniu art. 123 Konstytucji RP, to trudno znaleźć racjonalne powody, dla których Sejm powinien w takim tempie debatować nad zgłoszonymi w druku nr 328 (czyli w projekcie ustawy - przyp. red.) propozycjami istotnych zmian prawa wyborczego". Dodano, że takiego sposobu procedowania "nie uzasadniał również cel opiniowanej ustawy".

"Wręcz przeciwnie, wydaje się, że skoro cała materia normatywna ujęta w druku sejmowym nr 328 dotyczyła istotnych, a nie jedynie czysto 'technicznych', kwestii związanych z wyborem Prezydenta RP, to wymieniona okoliczność zobowiązywała Sejm do poddania projektowanych zmian normatywnych dogłębnej analizie prawnej w płaszczyźnie ich zgodności z Konstytucją oraz spójności z innymi ustawami. Przedmiotowy postulat wymagał w szczególności zasięgnięcia przez Sejm opinii kompetentnych organów stosujących prawo wyborcze" - podkreśla Sąd Najwyższy.

"Mogłoby się zdarzyć, że opiniowana ustawa wejdzie w życie już po przeprowadzeniu głosowania"

Wskazano w niej dalej, że "Senat dysponuje 30-dniowym terminem na podjęcie decyzji odnośnie ustawy uchwalonej uprzednio przez Sejm". "Biorąc dodatkowo pod uwagę, że Prezydent ma 21 dni na dokonanie czynności prawodawczej w stosunku do ustawy, która wcześniej była procedowana w Senacie, w praktyce mogłoby się zdarzyć, że opiniowana ustawa wejdzie w życie już po przeprowadzeniu głosowania w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r." - pisze SN.

"Co więcej, z obliczeń wynika, że przy zachowaniu terminów wskazanych w art. 121 ust. 2 i art. 122 ust. 2 Konstytucji RP, opiniowana ustawa może wejść w życie nawet po ewentualnej II turze wyborów, przeprowadzonej w ramach ponownego głosowania, prognozowanego na dzień 24 maja 2020 r." - zauważa SN.

Dodaje, że "skoro nie jest wykluczone, że ratio legis (cel ustawy - przyp. red.) opiniowanej ustawy może zostać całkowicie 'skonsumowane', zanim ustawa wejdzie w życie, to ustawę z dnia 6 kwietnia 2020 r. należy uznać za bezprzedmiotową, a w konsekwencji - zbędną".

"Ingeruje w konstytucyjną istotę wyborów Prezydenta RP do tego stopnia, że w gruncie rzeczy przekształca je w swoistą usługę pocztową"

Wskazuje, że "według art. 127 ust. 1 Konstytucji, Prezydent RP jest wybierany w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym. Rozwiązania legislacyjne przyjęte w opiniowanej ustawie nie spełniają tych standardów, skoro na jej podstawie wprowadzono mechanizm, który całościowo zastępuje utrwalone w dotychczasowej praktyce wyborczej głosowanie 'tradycyjne' (umieszczenie karty do głosowania w urnie) głosowaniem korespondencyjnym (umieszczenie koperty zwrotnej w 'nadawczej skrzynce pocztowej').

"Przedmiotowa zmiana ingeruje w konstytucyjną istotę wyborów Prezydenta RP do tego stopnia, że w gruncie rzeczy przekształca je w swoistą usługę pocztową" - przekonuje. "Ustawa w sposób zasadniczy ogranicza kompetencję Państwowej Komisji Wyborczej w zakresie organizacji wyborów prezydenckich oraz marginalizuje rolę komisji wyborczych szczebla podstawowego (obwodowych) w uwiarygodnieniu procesu głosowania" - czytamy dalej.

"Zmiana tożsamości wyborów" - jak przekonuje SN - "polega również na powierzeniu ich organizacji i przebiegu ministrom właściwym do spraw: aktywów państwowych i spraw zagranicznych, a więc przedstawicielom władzy wykonawczej, którzy podobnie, jak Prezydent RP reprezentują czynnik polityczny. Wskazane organy są więc z natury pozbawione przymiotu bezstronności, co stawia pod znakiem zapytania rzetelność całego procesu wyborczego zwłaszcza, gdy weźmie się pod uwagę okoliczność, że według ustawy istotnymi źródłami prawa regulującymi przebieg wyborów prezydenckich mają być rozporządzenia wykonawcze, wydawane przez ww. ministrów na podstawie upoważnień sformułowanych ogólnikowo (czyli sprzecznie z art. 92 ust. 1 Konstytucji)".

Rozporządzenia są wydawane przez organy wskazane w Konstytucji, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Upoważnienie powinno określać organ właściwy do wydania rozporządzenia i zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu.

"Opiniowana ustawa narusza tajność i bezpośredniość głosowania"

Zdaniem SN, ustawa "kreuje system wyborczy niespełniający postulatu powszechności wyborów prezydenckich". Jako powód tego wskazuje na to, iż "wyborca głosujący w kraju nie ma gwarancji, że pakiet wyborczy rzeczywiście do niego dotrze, ani nie dysponuje roszczeniem o wydanie mu takiego pakietu, zaś wyborca przebywający za granicą 'zgłasza właściwemu konsulowi do 14 dnia przed dniem wyborów' zamiar głosowania korespondencyjnego".