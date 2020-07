Jak głosować za granicą? Pytania się mnożą, czas biegnie

Nieotrzymanie pakietów wyborczych na czas, nieodpowiednia liczba pakietów wyborczych dostarczona pod dany adres czy brak pieczęci na karcie do głosowania - to niektóre z problemów związanych z głosowaniem korespondencyjnym za granicą, o jakich piszecie do nas na Kontakt24. O tym, jak powinna wyglądać karta do głosowania, ile powinna mieć pieczęci i jak wygląda głosowanie za granicą mówiła w TVN24 szefowa Krajowego Biura Wyborczego Magdalena Pietrzak.