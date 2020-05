Jourova: decyzja w sprawie wyborów musi wypełniać międzynarodowe standardy, by władza miała legitymację

Wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova w komentarzu przesłanym Polskiej Agencji Prasowej zwróciła uwagę, że decyzja w sprawie przeprowadzenia lub odłożenia wyborów musi być zgodna z międzynarodowymi standardami demokratycznymi i przestrzegać fundamentalnych wartości z traktatu Unii Europejskiej. - To kluczowe, by zapewnić legitymizację władzy - podkreśliła.

W komentarzu do obecnej sytuacji w Polsce opublikowanym przez PAP w czwartek, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Vera Jourova odpowiedzialna za wartości zaznaczyła, że instytucja, którą reprezentuje, będzie dalej blisko monitorowała rozwój wydarzeń dotyczących wyborów w Polsce.

"Do państw członkowskich należy decyzja, czy w obecnym kontekście utrzymać lub przełożyć planowane wybory, ale taka decyzja musi być zgodna z międzynarodowymi standardami demokratycznymi i szanować podstawowe wartości określone w artykule 2. Traktatu o Unii Europejskiej. Ma to zasadnicze znaczenie dla zapewnienia demokratycznej legitymacji rządzących" - zaznaczyła Jourova.

Vera Jourova odniosła się do sytuacji w Polsce w związku z wyborami prezydenckimi

Sytuacja wokół wyborów prezydenckich

Do fragmentu oświadczenia, w którym mowa o ewentualnych decyzjach Sądu Najwyższego, odniosła się w czwartek w rozmowie z TVN24 prezes Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, sędzia Joanna Lemańska. Przyznała, że "z pewnym zdziwieniem" przyjęła założenie co do przyszłego orzeczenia Sądu Najwyższego odnośnie ważności wyborów. Zapewniła, że "tylko od składu orzekającego zależy, jaka będzie treść podjętego orzeczenia".