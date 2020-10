"Ogromna liczba" spływających głosów, możliwa "rekordowa frekwencja" w USA

Jesteśmy tu po raz dziewiąty. To nie nowość, aby obserwować tak skomplikowane wybory - tłumaczy w rozmowie z TVN24 BiS Urszula Gacek, szefowa misji OBWE obserwującej wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Obywatele mają prawo czuć się nieco zagubieni, a my za tym musimy nadążyć - dodaje, odnosząc się do kwestii trwającego od wielu dni głosowania korespondencyjnego.