Co się stało z przewagą Trumpa? Winne pandemia i "niebieska zmiana"

"Niebieska zmiana", czyli jak Trump stracił prowadzenie

Czemu więc w takich stanach jak Pensylwania, gdzie pod koniec nocy wyborczej Trump prowadził kilkuset tysiącami głosów, szala przechyliła się na korzyść Joe Bidena? Jak zauważa CNN, wszystko to za sprawą pandemii COVID-19 i niespotykanego do tej pory udziału głosów oddanych drogą korespondencyjną.

Demokraci, których elektorat to w znacznej mierze mieszkańcy dużych ośrodków miejskich, najbardziej dotkniętych pandemią, w czasie kampanii namawiali swoich wyborców do oddawania głosów drogą kopertową. Tymczasem Donald Trump, któremu zarzucano lekceważące podejście do koronawirusa, zachęcał republikański elektorat do stawienia się przy urnach osobiście.