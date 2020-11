"Jestem zaszczycony", "Wiele pracy przed nami, zacznijmy". Pierwsze wpisy Bidena i Harris po ogłoszeniu wstępnych wyników

"Praca przed nami do wykonania będzie ciężka, jednak obiecuję: będę prezydentem wszystkich Amerykanów" - napisał Joe Biden w pierwszym wpisie po tym, gdy największe amerykańskie media ogłosiła jego zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Wpis opublikowała także kandydatka na wiceprezydenta, Kamala Harris.

Amerykańskie media (CNN, Fox News, czy NBC) informują, że kandydat Partii Demokratycznej Joe Biden wygrał wybory prezydenckie. Według projekcji wyborczych stacji, demokrata za sprawą zwycięstwa w Pensylwanii zapewnił sobie 273 głosy elektorskie. Do objęcia urzędu wymagane było uzyskanie 270 głosów. Nie są to jednak ostateczne wyniki. Sztab Donalda Trumpa zapowiedział już pozwy wyborcze w kilku stanach.

Zarówno Joe Biden, jak i Kamala Harris, kandydatka na wiceprezydenta, po ogłoszeniu przewidywanych wyników zamieścili na Twitterze krótkie wpisy, do których dołączyli ten sam klip z muzyką Ray'a Charlesa.

"Ameryko, jestem zaszczycony, że wybrałaś mnie do przewodzenia naszym wspaniałym krajem" - napisał Biden. "Praca przed nami do wykonania będzie ciężka, jednak obiecuję: będę prezydentem wszystkich Amerykanów - niezależnie od tego, czy głosowaliście na mnie, czy nie" - oświadczył.

"Te wybory to coś więcej niż Joe Biden, czy ja. Tu chodzi o duszę Ameryki i naszą gotowość do walki o nią. Wiele pracy przed nami, zacznijmy to" - napisała na Twitterze.