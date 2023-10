Konwencja Trzeciej Drogi w Krakowie. "Widzicie, że wiatr od kilku tygodni wieje w nasze żagle"

Nabierzmy ducha, nabierzmy wiary. Widzicie, że wiatr od kilku tygodni wieje w nasze żagle - powiedział Szymon Hołownia, szef Polski 2050 i współlider Trzeciej Drogi, na konwencji w Krakowie. Prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz zwracał uwagę na kwestię konfliktów wśród Polaków.

Podczas ostatniego weekendu kampanii przed wyborami parlamentarnymi Trzecia Droga PSL-Polska 2050 Szymona Hołowni zorganizowała konwencję w Krakowie.

Konwencja Trzeciej Drogi w Krakowie PAP/Łukasz Gągulski

- My jesteśmy winni wam wyjaśnienie, dlaczego w tak gorącym momencie kampanii zdecydowaliśmy się zaprosić was tutaj, do Krakowa - powiedział.

- Nabierzmy ducha, nabierzmy wiary. Widzicie, że wiatr od kilku tygodni wieje w nasze żagle, że wszystkie te smęcące jękoły, które maszerowały za naszym pochodem Trzecią Drogą, powoli zaczynają przeglądać na oczy i mówić, ojej, to rzeczywiście działa - mówił.

- Tak, to działa. Trzecia Droga działa. Trzecia Droga zrobi robotę - podkreślił.

Hołownia: wiatr od kilku tygodni wieje w nasze żagle zdjęcia organizatora

Kosiniak-Kamysz: musimy przegonić tych, którzy od ośmiu lat potrząsają słoikiem

- Kto jest za to wszystko odpowiedzialny, że dzisiaj w rodzinach często nie można usiąść do świątecznego stołu, że patrzymy na siebie wilkiem, że nie możemy normalnie pogadać, podyskutować o sprawach, które są ważne. Kto do tego doprowadził? - zastanawiał się lider Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz.

- Na to pytanie przez pewną historię, przez pewien eksperyment odpowiedział mi jeden z mieszkańców Biłgoraja, kiedy tam byłem już kilka dobrych tygodni temu. Włożysz sto czerwonych mrówek do słoika, włożysz sto czarnych mrówek do słoika, odłożysz ten słoik na stół i nic się w tym słoiku nie wydarzy. Weźmiesz ten słoik i potrząśniesz nim. Czerwone zaczną zabijać czarne, czarne zabijać czerwone. Dla czerwonych to czarni są największym wrogiem i odwrotnie - mówił.

- Kto jest za to odpowiedzialny? Ci, którzy zostali skłóceni, czy ten, który potrząsa tym słoikiem? Musimy przegonić tych, którzy od ośmiu lat potrząsają tym słoikiem i doprowadzają do takiej kłótni, takiej nienawiści, że ludzie w rodzinach przestali ze sobą rozmawiać - zaznaczył lider PSL.

Kosiniak-Kamysz: musimy przegonić tych, którzy od ośmiu lat potrząsają słoikiem zdjęcia organizatora

Jak podkreślił, "to jest największa tragedia, to jest największe zło, jakie można narodowi, społeczeństwu czy wspólnocie wyrządzić".

Autor:pp/dap

Źródło: TVN24