Pakt senacki. Lista kandydatek i kandydatów partii opozycyjnych

Liderzy Koalicji Obywatelskiej, Nowej Lewicy, PSL i Polski 2050 ogłosili w czwartek zawarcie paktu senackiego. Zakłada on, że ugrupowania te nie będą wystawiać przeciw sobie kandydatów w wyborach do Senatu, ale we wszystkich okręgach wystawią wspólnych kandydatów. Reporterka "Faktów" TVN Arleta Zalewska dotarła do listy kandydatek i kandydatów do Senatu powyższych ugrupowań oraz bezpartyjnych.