Biedroń: dzisiaj zaczynamy nowy rozdział naszej podróży

Musimy być tarczą przeciwko Konfederacji, musimy zająć trzecie miejsce w tych wyborach i po 18 latach obecności w Unii Europejskiej w końcu musimy wpuścić europejskie wartości do Polski. To nasze zadanie na te wybory i najbliższe lata - mówił na sobotniej konwencji wyborczej Nowej Lewicy jeden z jej liderów Robert Biedroń. Poinformował także, że kierownictwo partii zostaje poszerzone o trzy nowe liderki.

- Cztery lata temu spotkaliśmy się jako trzy pokolenia. Wtedy mieliśmy wielkie marzenie, żeby wrócić po latach nieobecności do Sejmu i przewietrzyć polską politykę - mówił Robert Biedroń. - Przez te cztery lata udowodniliśmy, że takie sprawy jak solidarność, takie wartości jak troska o drugiego człowieka, tolerancja, równość to są nasze wartości, które sprawiają, że odmieniliśmy oblicze polskiej polityki. Dzisiaj Lewica jest bijącym sercem Polski i to wasza zasługa. Dziękuję wam za to - zwrócił się do zgromadzonych na konwencji w Łodzi.