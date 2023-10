Tomczyk: cytując klasyka, ta debata się po prostu Polakom należy

Tomczyk o debacie: im więcej będzie trudności, tym większa motywacja

Hennig-Kloska o debacie: to nie będzie równe pole walki

Paulina Hennig-Kloska mówiła o tym, czemu jej komitet zdecydował się na udział w debacie. - My mówiliśmy wyraźnie, że będziemy stawać do każdej debaty. Bo wszystkie komitety zasługują na to, by zabiegać o głosy wyborców. Ale też jesteśmy to winni naszym wyborcom. Szymon Hołownia idzie z zamiarem przekonania do swoich racji, do swoich wartości, do swoich ideałów, w części także wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Bo jeżeli w tej grupie wskazywany jest komitet jako druga alternatywa, na którą dopuszcza się głosowanie, to jesteśmy to właśnie my, Trzecia Droga - mówiła dalej posłanka.