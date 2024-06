Wybory do europarlamentu już w niedzielę. W okręgu numer osiem "jedynkami" są zarówno politycy znani w całej Polsce, jak i lokalni samorządowcy. Główny pojedynek ma się rozegrać między Martą Wcisło z KO a Mariuszem Kamińskim z PiS. Ale łódzkie może prawdopodobnie liczyć na trzy mandaty. Kogo jeszcze znajdziemy na szczytach list do czerwcowych wyborów europejskich?

Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się w niedzielę 9 czerwca. Nasz kraj w eurowyborach podzielony jest na 13 okręgów. Okręg nr 8 to województwo lubelskie. Kandydatów wystawiło tu siedem komitetów. Kogo znajdziemy na pierwszych miejscach list? Czym w przeszłości zajmowali się kandydaci i kto ma już za sobą doświadczenie w PE?

Kandydaci do europarlamentu. Okręg 8

LISTA NR 1. Sławomir Ćwik

Sławomir Ćwik startuje z pierwszego miejsca Komitetu Trzecia Droga Polska 2050 Szymona Hołowni - Polskie Stronnictwo Ludowe (lista nr 1). Ćwik jest członkiem Polski 2050 Szymona Hołowni. W ubiegłorocznych wyborach do Sejmu otrzymał 8004 głosy i uzyskał mandat poselski. Jest członkiem sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka.

Ćwik urodził się w 1972 roku. Mieszka w Zamościu. Z zawodu jest menedżerem, prawnikiem i przedsiębiorcą. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Podyplomowo studiował podatki w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

LISTA NR 2. Mirosław Piotrowski

Mirosław Piotrowski to jedynka na liście nr 2, czyli Komitetu Konfederacja Wolność i Niepodległość. Piotrowski należy do partii Ruch Prawdziwa Europa - Europa Christi, której jest założycielem, zasiadał w Parlamencie Europejskim w latach 2004-2019. W VIII kadencji PE (2014-2019) był między innymi członkiem Komisji Transportu i Turystyki i Komisji Rozwoju Regionalnego.

Urodził się w 1966 roku. Z zawodu nauczyciel akademicki, jest doktorem habilitowanym, profesorem Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. W przeszłości współpracował między innymi z Radiem Maryja, Telewizją Trwam i "Naszym Dziennikiem". W 2020 roku wystartował w wyborach prezydenckich. Otrzymał 21 065 głosów - najmniej spośród wszystkich kandydatów ubiegających się o urząd prezydenta RP.

LISTA NR 3. Beata Tyrka-Stećko

Lista nr 3 to kandydaci Komitetu Wyborczego Wyborców Bezpartyjni Samorządowcy - Normalna Polska w Normalnej Europie. Jedynką na tej liście jest Beata Tyrka-Stećko, bezpartyjna psycholog. W tegorocznych wyborach samorządowych bez powodzenia kandydowała na urząd wójta gminy Adamów, uzyskując 21,81 proc. głosów. Startowała również w ubiegłorocznych wyborach do Sejmu - otrzymała 6817 głosów i nie zdobyła mandatu.

Tyrka-Stećko z wykształcenia jest magistrem psychologii. Kapitan Służby Więziennej w stanie spoczynku, w przeszłości była także radną Rady Gminy Adamów.

LISTA NR 4. Leszek Samborski

Jedynką Komitetu Wyborczego Polexit jest Leszek Samborski, bezpartyjny polityk i pedagog, były prezes partii Odpowiedzialność i były wiceprezes Unii Polityki Realnej. Urodził się w 1955 roku. Ukończył Wyższą Szkołę Pedagogiczną w Rzeszowie. W latach 2001-2005 poseł na Sejm IV kadencji z ramienia Platformy Obywatelskiej.

LISTA NR 5. Marta Wcisło

Listę Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Koalicji Obywatelskiej otwiera Marta Wcisło, posłanka, która w wyborach parlamentarnych 2023 startowała z listy Koalicja Obywatelska PO .N IPL ZIELONI w okręgu wyborczym w Lublinie. Zdobyła wówczas 68 449 głosów.

Urodziła się w 1969 roku. Z zawodu menedżerka i przedsiębiorca, ukończyła Wydział Artystyczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowo między innymi Zarządzanie Zasobami Ludzkimi w Lubelskiej Szkole Wyższej. Podczas kampanii wyborczej do Sejmu X kadencji Wcisło została zaatakowana na targu w Opolu Lubelskim. W listopadzie 2023 roku nagłośniła sprawę sesji zdjęciowej z udziałem roznegliżowanych kobiet zorganizowanej na terenie lubelskiej kopalni Bogdanka.

Pod koniec maja po telewizyjnej debacie "jedynek" startujących do europarlamentu w województwie lubelskim doszło do ostrej wymiany zdań między Martą Wcisło z KO a Mariuszem Kamińskim z PiS. Posłanka pytała byłego szefa MSWiA o to, jakie są jego związki z Lubelszczyzną. - Stop skazańcom i zesłańcom, i spadochroniarzom - krzyczała przez megafon w stronę Kamińskiego.

LISTA NR 6. Agata Fisz

Listę Koalicyjnego Komitetu Wyborczego Lewica w województwie lubelskim otwiera Agata Fisz, pracownik samorządowy, członkini partii Nowa Lewica. Urodziła się w 1973 roku. Absolwentka Wydziału Inżynierii Budowlanej i Sanitarnej Politechniki Lubelskiej, była reprezentantka drugoligowej drużyny koszykarskiej MKS Cement Chełm oraz współzałożycielka stowarzyszenia Chełmska Koszykówka - ekstraklasa Koszykówki Kobiet "AZS Meblotap Chełm". W latach 2006-2018 prezydent Chełma, wcześniej radna Rady Miasta Chełm.

LISTA NR 7. Mariusz Kamiński

Listę Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość otwiera Mariusz Kamiński, polityk, historyk, były szef MSWiA i CBA.

Urodził się w 1965 roku. W młodości zaangażował się w działania opozycji antykomunistycznej, w pierwszej połowie lat 80. został aresztowany za stawianie oporu podczas demonstracji. W czasach studenckich należał do Niezależnego Zrzeszenia Studentów, był członkiem tajnego zarządu NZS na Uniwersytecie Warszawskim.

Do Sejmu dostał się po raz pierwszy w 1997 roku z ramienia Akcji Wyborczej Solidarność. W latach 2005-2006, za pierwszych rządów PiS, był sekretarzem stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Później przez trzy lata (2006-2009) stał na czele Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W latach 2015-2023 koordynator służb specjalnych, od 2019 do 2023 roku kierował Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W grudniu 2023 roku Mariusz Kamiński został skazany prawomocnym wyrokiem na karę dwóch lat bezwzględnego pozbawienia wolności w związku z tzw. aferą gruntową. Chodzi o wydarzenia z 2007 roku, kiedy to CBA, którym kierował wtedy Kamiński, zorganizowało prowokację mającą uderzyć w ówczesnego ministra rolnictwa Andrzeja Leppera. Podstawieni agenci biura mieli zaproponować urzędnikom kilkumilionową łapówkę za odrolnienie działki na Mazurach. Na skutek przecieku nie doszło do przekazania pieniędzy, akcja CBA zakończyła się niepowodzeniem. W efekcie Lepper został jednak zdymisjonowany przez ówczesnego premiera Jarosława Kaczyńskiego. Doprowadziło to do rozpadu koalicji PiS-Samoobrona-LPR i do przedterminowych wyborów, w wyniku których władzę przejęła koalicja PO-PSL.

W uzasadnieniu wyroku z grudnia 2023 roku sędzia wskazała, że działania Kamińskiego i jego zastępcy Macieja Wąsika nie tylko nie zmierzały do wykrycia przestępstw, lecz "kreowały to przestępstwo". 10 stycznia 2024 roku Kamiński trafił do celi szpitalnej w Radomiu, a po 11 dniach został przewieziony do szpitala w Radomiu. Więzienie opuścił po tym, jak 23 stycznia prezydent Andrzej Duda ogłosił ułaskawienie jego oraz Macieja Wąsika.

