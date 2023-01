31. Finał WOŚP i wybór 31 najlepszych momentów

Walka z sepsą to cel tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dźwięki orkiestry słychać było nie tylko w Polsce, ale niemal na całym świecie. Kwestowaniu towarzyszył dobry humor, pełne zaangażowanie i nierzadko gorąca taneczna atmosfera. Wśród atrakcji tego dnia znalazły się między innymi gra w szachy pod wodą z mistrzem tej dyscypliny, wyjątkowe waszyngtońskie serduszko z bursztynem, poranny bieg z amerykańskimi żołnierzami czy dwugryfowa gitara z gwiazdami Pol'and'Rock Festival.

Za nami 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Hasło tegorocznej zbiórki to "Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!". TVN Warner Bros. Discovery - tak jak i w poprzednich latach - jest partnerem i telewizyjnym gospodarzem Orkiestry. Przez cały dzień przebieg finału można było śledzić w TVN, TTV, TVN24, w serwisach TVN24 GO i player.pl, a także w portalu tvn24.pl.

Tegoroczny finał zgromadził 120 tysięcy wolontariuszy w 1653 sztabach, z czego 87 znalazło się poza granicami Polski w 25 państwach na czterech kontynentach. Wydrukowano 37 324 800 serduszek, którymi wolontariusze obdarowywali wszystkich grających z Orkiestrą.

Niedziela upłynęła pod znakiem wielu wzruszających i niepowtarzalnych chwil oraz niezwykłych charytatywnych akcji. Oto subiektywny wybór 31 najciekawszych i najważniejszych wydarzeń.

1. Orkiestra wystartowała

31. Finał WOŚP rozpoczął się oficjalnie o godzinie 8.30, kiedy otworzył go szef fundacji Jerzy Owsiak. - Będziemy cały dzień ze sobą, aby pokazać, że my, Polacy, jesteśmy pełni energii, empatii, jesteśmy społeczeństwem obywatelskim, które potrafi pomagać sobie nawzajem - mówił. Jak dodał, "finał to nasze przepiękne święto". - Nasz polski duch, nasz uśmiech, nasza radość, której na co dzień czasem nam brakuje, teraz będzie z nami cały czas - stwierdził.

2. Podwodna gra w szachy z mistrzem

W ramach zbiórki pieniędzy w Tarnowskich Termach można było zmierzyć się w podwodnych szachach z mistrzem świata w tej dziedzinie Michałem Mazurkiewiczem. Jak przekazali organizatorzy, najkrótsza partia podwodnych szachów trwała pół godziny, ta najdłuższa zaś 50 minut i zakończyła się remisem.

Rozegrano także z udziałem mistrza świata tzw. symultanę - jednoczesną rozgrywkę jednego gracza przeciwko kilku innym, na kilku różnych planszach. - To stanowiło nie lada wyzwanie, jeśli chodzi o wysiłek fizyczny - przyznał mistrz świata w szachach podwodnych w rozmowie z TVN24.

WOŚP 2023. Grają w szachy pod wodą i zbierają pieniądze TVN24

3. Anna Dymna kwestowała w Krakowie

W krakowskich Sukiennicach pojawiła się aktorka i filantropka Anna Dymna, która Orkiestrę wspiera od początku jej istnienia. Artystka kwestowała razem z podopiecznymi swojej fundacji "Mimo Wszystko" i zachęcała do wzięcia udziału w aukcji, w której do wylicytowania jest między innymi wspólna kolacja.

Anna Dymna kwestuje 31. raz TVN24

4. Lord Vader gra z WOŚP

Jedną z największych atrakcji finału w Poznaniu była "Gwiezdna Orkiestra". W Międzynarodowych Targach Poznańskich spotkać można postacie z "odległej galaktyki" oraz przybić piątkę z samym Lordem Vaderem, zrobić zdjęcie ze szturmowcami czy stanąć oko w oko z mandaloriańskimi łowcami nagród. Na stoisku można było również zobaczyć rekwizyty, hełmy oraz modele znane z filmów "Star Wars".

31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 31. Finał WOŚP w Poznaniu | PAP/Jakub Kaczmarczyk Wolontariusze podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Wolontariusz podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Wolontariusze podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Tort z motywem WOŚP w polskokatolickiej parafii Dobrego Pasterza w Elblągu | TVN24 Morsy z klubu Sopelek kwestują podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Liczenie pieniędzy zebranych podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Liczenie pieniędzy zebranych podczas 31. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w sztabie w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz Słodką figurkę Jerzego Owsiaka i słodki obraz można wylicytować w ramach 31. edycji WOŚP | Aukcje WOŚP Finał WOŚP w Łomży odbywa się w Hali Kultury | TVN24 31. Finał WOŚP w Poznaniu | PAP/Jakub Kaczmarczyk Kaja Lenart jest z WOŚP od dziecka | TVN24 Wolontariuszka podczas 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Rzeszowie | PAP/Darek Delmanowicz W biegu "Policz się z cukrzycą" wystartowała drużyna TVN24 | TVN24 Anna Dymna kwestuje w ramach WOŚP w Sukiennicach | TVN24 Finał WOŚP 2023 Wrocław | Sztab WOŚP ZHP Wrocław Finał WOŚP 2023 we Wrocławiu | Grzegorz Rajter/Finał WOŚP we Wrocławiu Finał WOŚP 2023 Wrocław | Sztab WOŚP ZHP Wrocław WOŚP 2023 w walce z sepsą | PAP/Marcin Bielecki 31. Finał WOŚP w Toruniu | Maciej Wasilewski / Agencja Wyborcza.pl 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy odbywa się 29 stycznia | Lukasz Widziszowski/WOŚP 31. Finał WOŚP | fot. Łukasz Widziszowski / WOŚP 31. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy | PAP/Rafał Guz Studio WOŚP | TVN24 Sztab WOŚP w Houston | fot. Sztab WOŚP w Houston / WOŚP WOŚP Szczecin | TVN24 31. Finał WOŚP | Pawel Krupka/WOŚP Jerzy Owsiak | TVN24 31. Finał WOŚP | TVN24

5. Waszyngton i specjalne serduszko z bursztynem

Sztab WOŚP zorganizowano także w Waszyngtonie, gdzie udał się korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona. - Mamy bardzo wiele fajnych rzeczy. Chyba taką najfajniejszą rzeczą w tym roku jest złote serduszko zrobione specjalnie dla nas, dla WOŚP DC, przez oficjalnego jubilera Orkiestry. (...) Jest to serduszko z bursztynem, specjalnie szlifowanym - opowiadała Magdalena Kubicka, wolontariuszka WOŚP w Waszyngtonie.

- Mamy waszyngtońską ekipę, która składa się z kilku takich osób, które co roku biorą w tym udział. Co roku się staramy, żeby była impreza finałowa. Wszystko naprawdę idzie super - relacjonował Tomasz Łukaszewski, szef sztabu w Waszyngtonie.

31. Finał WOŚP w Waszyngtonie TVN24

6. Bieg z amerykańskimi żołnierzami

Porannym pięciokilometrowym biegiem po mieście rozpoczęli finał Orkiestry mieszkańcy Świętoszowa w województwie dolnośląskim. Wśród uczestników biegu nie mogło zabraknąć m.in. amerykańskich żołnierzy, którzy stacjonują w tej miejscowości od sześciu lat.

- Uwielbiamy biegać, więc jesteśmy szczęśliwi, ze mogliśmy wziąć w tym udział. Zbiórka pieniędzy jest bardzo ważna, takie akcje jednoczą lokalną społeczność. To wspaniały czas, mamy możliwość zebrania wielu pieniędzy dla ludzi, którzy ich potrzebują – mówił TVN24 sierżant Andrew Allday z Gwardii Narodowej stanu Iowa.

Bieg z amerykańskimi żołnierzami dla WOŚP w Świętoszowie TVN24

7. Największy zagraniczny sztab

Największy zagraniczny sztab WOŚP działa w Chicago w Stanach Zjednoczonych. Z Orkiestrą gra tam ponad 100 wolontariuszy. Z kamerą pojechał tam korespondent TVN24 Jacek Pachlowski. Jak wyjaśniał dziennikarz, jeśli chodzi o standardową zbiórkę pieniędzy do puszek, w Chicago "wygląda to nieco inaczej". - Ze względu na lokalne przepisy nie można kwestować na ulicy, więc kwestuje się w polskich biznesach, sklepach - mówił Pachlowski.

Chicagowska polonia gra z WOŚP TVN24

- Licytowaliśmy gar z bigosem, licytowaliśmy przejazd nyską milicyjną z czasów PRL-u. Teraz największym zainteresowaniem cieszą się koszulki z autografami - opowiadała Marta Borkiet ze sztabu w Chicago.

Jak przebiega finał WOŚP w Chicago? Licytacje bigosu, przejazdu nyską milicyjną i koszulek TVN24

8. Nasi reporterzy w sztabie głównym

Joanna Kryńska i Łukasz Jedliński wcielili się w rolę reporterów TVN24 i z "centrum dowodzenia" Orkiestry relacjonowali przebieg finału. Przeprowadzili mnóstwo rozmów z gośćmi w namiocie - między innymi z wolontariuszami z Pokojowego Patrolu - i pokazali, jak kolorowo mijał tam czas. Obserwowali też próbę orkiestry strażaków ochotników.

Transmisja 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy trwała od godziny 6 do północy na antenie TVN24 i w TVN24 GO. Relację na żywo można też było śledzić również w portalu tvn24.pl.

9. Gwiazdy ostatniego Pol'and'Rock Festival na wyjątkowej gitarze

Dla amatorów muzyki to nie lada gratka. Wśród licznych WOŚP-owych aukcji znalazła się wyjątkowa gitara. Szymon Chwalisz namalował na instrumencie portrety artystów, którzy wystąpili na ostatnim Pol'and'Rock Festival. To: Tatiana Shmaylyuk, Barbara Kurdej-Szatan, Tomasz Organek, Adam "Nergal" Darski, Dawid Ogrodnik, Marcin Dorociński. Na gitarze znajdują się podpisy każdej z namalowanych osób. Smaczków jest więcej. Gitara jest bowiem...... dwugryfowa.

Dwugryfowa gitara z portretami i podpisami artystów na aukcji WOŚP TVN24

10. WOŚP uratował mu życie, teraz sam kwestuje

WOŚP to także historie ludzi - nie tylko tych, którzy angażują się w działania charytatywne, ale i tych, którzy im zawdzięczają życie. Taką osobą jest pan Piotr Ostrowski, który 26 lat temu urodził się jako wcześniak. Ważył jedynie kilogram. Życie uratował mu wtedy inkubator zakupiony przez WOŚP.

- Moje rokowania były wtedy bardzo niepomyślne - przyznał. - To było bardzo ciężkie doświadczenie dla rodziców, dla całej rodziny - wspominał pan Piotr. Dodał, że o tego czasu rodzina zawsze aktywnie wspierała Orkiestrę, a on sam od wielu lat kwestuje i zbiera pieniądze.

Pan Piotr żyje dzięki WOŚP. Teraz sam jest wolontariuszem tvn24

11. Adamowicz kwestowała w Gdańsku. "Lepiej dzielić się dobrem niż nosić w sobie nienawiść"

W kweście w Gdańsku wzięła udział między innymi europosłanka Magdalena Adamowicz, żona zamordowanego w trakcie finału WOŚP w 2019 roku prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza.

Adamowicz nie ukrywała, że jest to dla niej ciężki dzień. - Przypomina mi o tragedii, która dotknęła naszą rodzinę, ale także o tym, że lepiej dzielić się dobrem i być uśmiechniętym niż nosić w sobie nienawiść, bo pamiętamy, do czego w 2019 roku to doprowadziło – mówiła.

WOŚP w Gdańsku. Dulkiewicz i Adamowicz wolontariuszkami Na ulice Gdańska z puszkami Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jako wolontariuszki wyszły między innymi prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz Magdalena Adamowicz, europarlamentarzystka i wdowa po prezydencie Gdańska Pawle Adamowiczu, który zginął w trakcie koncertu WOŚP w 2019 roku. – Trudo, żeby nas tu nie było – komentowały. Towarzyszył im pies w serduszkach. TVN24

12. Lewandowska na warszawskim finale

Na warszawskim finale pojawiła się Anna Lewandowska, która opowiedziała o swoich emocjach związanych z Orkiestrą i aukcjach z udziałem jej oraz jej męża Roberta Lewandowskiego. - Każdy jest uśmiechnięty i każdy otwiera serce do pomocy. Każdy tutaj jest po coś. Po to, żeby pomóc i po to, żeby wesprzeć WOŚP - powiedziała.

Anna Lewandowska o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy TVN24

13. Tydzień z Ewą Chodakowską. "Można zapomnieć o wszelakiego rodzaju troskach"

Orkiestrowy namiot odwiedziła również Ewa Chodakowska. Jak wskazywała, z WOŚP-em gra już od dawna i w tym roku wystawiła na aukcję tydzień metamorfozy. - To taki tydzień, gdzie spędzamy razem czas, razem trenujemy, zdrowo się odżywiamy, relaksujemy. To jest taki moment tylko i wyłącznie dla siebie, gdzie można zapomnieć o wszelakiego rodzaju troskach, naładować się dobrą energią i zmotywować się. Wrócić do domu i jeszcze jechać długo na tej motywacji - mówiła.

Ewa Chodakowska w studiu WOŚP TVN24

14. Drużyna TVN wystartowała w biegu "Policz się z cukrzycą"

Bieg "Policz się z cukrzycą" jest od lat częścią finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ma na celu zwrócenie uwagi na problem cywilizacyjny, jakim jest cukrzyca. W tym roku w imprezie uczestniczyła drużyna TVN24 w składzie: Marta Kuligowska, Arleta Zalewska, Arkadiusz Wierzuk, Mariusz Rudnik, Jan Niedziałek, Tomasz Sypniewski, Zbigniew Guziuk oraz Jarosław Gudel.

- Biegniemy, mimo tej niesprzyjającej aury, serca mamy gorące. Dla Orkiestry i 31. Finału zrobimy wszystko. Dystans pięciu kilometrów jest symboliczny. To nie jest wielki wysiłek, to wielka przyjemność i radość. Wszyscy są uśmiechnięci - mówiła przed startem Marta Kuligowska.

15. Zawody w przeciąganiu liny. Traktorami

W Wysokiem Mazowieckiem (woj. podlaskie) w ramach tegorocznego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zorganizowane zostały trzecie już zawody traktorów w przeciąganiu liny. W zmaganiach brało udział 20 maszyn, które walczyły w pięciu kategoriach wagowych.

- Mamy pięć kategorii wagowych - od sześciu do 12 ton włącznie. Duże maszyny - duża moc. Tak więc dajemy dużo energii i oczywiście zbieramy na szczytny cel - powiedział przed kamerą TVN24 Marcin Drewnowski ze sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Wysokiem Mazowieckiem.

Wysokie Mazowieckie. W ramach WOŚP zorganizowali zawody traktorów w przeciąganiu liny TVN24

16. "Pożeracze smutku"

Marta Florkiewicz-Borkowska, Nauczycielka Roku 2017 i laureatka Nagrody im. Ireny Sendlerowej 2021, razem z 26 nauczycielkami z całej Polski uszyły "pożeracze smutku". - Szyjemy dobro - mówiła w TVN24.

Prace nad "pożeraczami smutku" - jak opowiadała Florkiewicz-Borkowska - trwały 10 godzin. W tym czasie powstały duże, kolorowe i pozytywne maskotki z szerokim uśmiechem. Można je wylicytować, by wesprzeć zbiórkę Orkiestry.

Nauczycielki z całej Polski uszyły "pożeracze smutku" TVN24

17. Wsparcie od TVN Warner Bros. Discovery

Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN, poinformowała w warszawskim sztabie, że w imieniu naszych widzów i TVN Warner Bros. Discovery przekazuje czek na 300 tysięcy złotych.

Kasia Kieli przekazała Jurkowi Owsiakowi czek na 300 tysięcy na rzecz WOŚP TVN24

Podkreślała, że "Orkiestra jest fenomenem". - To jest coś takiego, co się nigdzie indziej na świecie nie zdarzyło. Jestem zachwycona, że mogę tutaj być razem z wami i wspomagać zarówno Orkiestrę, jak i wszystkich pracujących przy Orkiestrze z naszej całej ekipy - dodała.

Kieli: Orkiestra jest fenomenem. To jest coś takiego, co się nigdzie indziej na świecie nie zdarzyło TVN24

18. Koziołek Matołek tradycyjnie w Pacanowie

W Pacanowie tradycyjnie już pojawił się Koziołek Matołek. - Jestem cały czas z Jurkiem Owsiakiem, bo ja lubię pomagać - mówił Koziołek. W Pacanowie zorganizowano także mnóstwo atrakcji i koncertów, a zwieńczeniem dnia był teatr ognia na dziecińcu Europejskiego Centrum Bajki.

W Pacanowskim sztabie z Orkiestrą gra również Koziołek Matołek TVN24

19. Polsko-hiszpański akcent w Madrycie

W stolicy Hiszpanii zorganizowano koncert zespołu mariachi o nazwie Charros de Jalisco. Był to polsko-hiszpański mix, bo przy akompaniamencie hiszpańskich hitów tańczyła para w polskich tradycyjnych strojach.

Koncert mariachi w Madrycie dla WOŚP TVN24

20. Jeremy Suchan w Teksasie, ale z WOŚP-em

W teksańskim San Antonio z Orkiestrą zagrał Jeremy Suchan, polski zawodnik, który dostał się do NBA. Na nagraniu zamieszczonym na Twitterze pokazał noszoną przez siebie koszulkę WOŚP. - Wiesz, czemu to noszę? Bo jest czas, żeby grać z Wielką Orkiestrą. I zbieramy bardzo dużo pieniędzy, żeby wszyscy żyli zdrowo i w zdrowym świecie - powiedział.

21. Światełko do Nieba

O godzinie 20 miał miejsce kulminacyjny moment 31. Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Rozbłysło Światełko do Nieba. W Warszawie na placu Defilad sygnał do startu pokazu dał szef WOŚP Jurek Owsiak, któremu na scenie towarzyszyli prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski i Kasia Kieli, President & Managing Director Warner Bros. Discovery w Polsce i CEO TVN.

Światełko do Nieba pojawiło się także w innych polskich miastach oraz za granicą.

Odliczanie przed Światełkiem do Nieba w Warszawie TVN24

Światełko do Nieba w Austin, Marbelli, Madrycie, Dublinie i na Bali TVN24

22. Gra z Orkiestrą od 25 lat, tym razem na scenie

Kaja Lenart, wolontariuszka WOŚP w Łomży, gra z orkiestrą już od 25 lat. Jej świętej pamięci mama była kiedyś szefową sztabu. - Dzisiaj jest to dla mnie takie wspomnienie i bycie blisko z moją mamą, która nie żyje od 2004 roku. To podtrzymanie rodzinnej i mojej własnej tradycji - mówiła Lenart w rozmowie z reporterem TVN24.

Tym razem wolontariuszka wystąpiła ze swoim zespołem na scenie łomżańskiej Hali Kultury.

Kaja Lenart: bycie wolontariuszem jest dla mnie czymś naturalnym. Pomagam, chcę pomagać, lubię pomagać

23. Praca TVN24 w czasie finału od kuchni

A jak pracowało się w TVN24 w dzień Finału? Kulisy tego dnia widać na nagraniu. - Przygotowania zaczęły się po ostatnim, trzydziestym, finale - tłumaczył Seweryn Grygiel, kierownik produkcji WOŚP. - Staramy się przybliżyć i pokazać ten dzień naszym widzom jak najlepiej, tak, żeby być wszędzie i pokazać wszystko to, co najważniejsze tego dnia - dodał.

- Mieliśmy możliwość stworzenia takiego podziału ekranu, żeby pokazać aż 16 miejsc, w których gra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, w jednym momencie, czego nikt jeszcze u nas kraju, żadna nasza konkurencja, nie zrobiła - tłumaczył Maciej Czopek, wydawca TVN24. - Jako jedyni w Polsce mamy możliwość pokazywania rozszerzonej rzeczywistości w terenie - dodał.

Praca TVN24 podczas Finału WOŚP TVN24

24. Lidia Niedźwiedzka-Owsiak: początek fundacji to było takie niewinne zdarzenie

Gościem niedzielnych "Faktów po Faktach" była Lidia Niedźwiedzka-Owsiak, członkini zarządu fundacji WOŚP i żona Jurka Owsiaka, która związana jest z Orkiestrą od początku. - Początek fundacji to w zasadzie było takie jednorazowe, niewinne zdarzenie - wspominała. Dodała, że celem pierwszej ze zbiórek było kupno płucoserca dla Centrum Zdrowia Dziecka. - Tak się stało, że uzbieraliśmy tak dużo pieniędzy, że kupiliśmy nie tylko jedno płucoserce, ale wyposażyliśmy wszystkie oddziały kardiochirurgii dziecięcej w Polsce - powiedziała.

- Potem stwierdziliśmy, że w zasadzie tyle jest do zrobienia w tej medycynie, że rok po roku kolejny Finał i tak to trwa do dziś - opowiadała.

Lidia Niedźwiedzka-Owsiak i Douglas Emhoff w "Faktach po Faktach" Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

25. Serce z monet

Studenci z Uniwersytetu Łódzkiego co roku tworzą serce z monet. - To już 14. edycja naszego projektu – mówiła w rozmowie z TVN24 Ania, jedna z organizatorek akcji. - Już od godziny 10 jesteśmy w Manufakturze i czekamy, aż ludzie powrzucają te miliony grosików i naprawdę mamy już sporą pulę – dodała. Przekazała też, że w poprzednich edycjach udawało się zebrać po około 3 tony monet.

Serce z monet przygotowane przez studentów z Uniwersytetu Łódzkiego TVN24

26. Liczą wolontariusze, liczą maszyny. Jak to wygląda?

Jak przebiegało liczenie pieniędzy ze zbiórki WOŚP? Widać to na przykładzie pracy sztabu w Rzeszowie. - Jesteśmy podzieleni na różne grupy. Są różne sekcje - wyjaśniała pani Ala. - Każdy z nas bierze sobie puszkę i na początku rozdzielamy banknoty i monety. Do tego używamy też maszyn (...). Staramy się podzielić pracą, jedna osoba liczy banknoty, druga zajmuje się monetami, tak żeby to było mniej więcej rozróżnione. Zazwyczaj nie ma więcej niż dwóch osób przy stole, żeby nie rozbić zamieszania i liczymy - dodała.

Jak wygląda liczenie pieniędzy ze zbiórki WOŚP? TVN24

27. Datki z tacy przekazane na WOŚP

Ksiądz Kazimierz Klaban z Elbląga ponownie przekazał pieniądze z tacy na rzecz WOŚP. Wspominał, że na pomysł takiej akcji wpadł kilka lat temu, kiedy leżał w szpitalu. Poinformował też, że od kilku tygodni zapowiadał parafianom, jaki będzie cel tacy. Ocenił, że "warto pomagać". - Zawsze na swojej drodze życia powinniśmy zauważać drugiego człowieka - dodał.

Ksiądz Kazimierz Klaban ponownie przekazał pieniądze z tacy na rzecz WOŚP. "Do końca, kiedy będę tutaj proboszczem i o jeden dzień dłużej"

28. MotoOrkiestra

Na warszawskim Bemowie odbyła się MotoOrkiestra. Piknik przyciągnął nie tylko fanów motoryzacji. Odbyły się aukcje i pokazy aut, ale także licytacje przejażdżek sportowymi samochodami z gwiazdami motorsportu.

- Mega wrażenia, bardzo fajna impreza - mówił jeden z jej uczestników.

Na Bemowie trwa MotoOrkiestra TVN24

29. Znani wspierają WOŚP

Jakie znane osoby wspierają Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy? Jest ich mnóstwo! A wśród nich Kwiat Jabłoni, Iga Świątek, Magda Linette, Andrzej Grabowski, Mateusz Damięcki, Maja Ostaszewska, Robert Makłowicz, Andrzej Mleczko, Andrzej Pągowski, Grzegorz Krychowiak, Kajetan Kajetanowicz, Szymon Majewski, Agata Młynarska, Joanna Jabłczyńska

Celebryci, muzycy, aktorzy i inni artyści aktywnie wsparli zbiórkę, pojawili się w sztabach i przeznaczyli na aukcje wyjątkowe przedmioty oraz nietuzinkowe pomysły na wspólne spędzenie czasu.

Znani wspierają zbiórki na WOŚP TVN24

30. Hymn WOŚP z wierzy kościoła Mariackiego

Na swoim twitterowym profilu WOŚP udostępniła wpis pokazujący wycinek tego, jak Kraków wspierał Orkiestrę. Z wieży kościoła Mariackiego rozległ się hymn Orkiestry.

31. Kwota deklarowana

Tuż przed godziną 23 na liczniku Orkiestry było ponad 137,4 mln złotych. To już przebiło wynik wszystkich dotychczasowych wyników deklarowanych kwot ogłoszonych w czasie poprzednich finałów. O północy, kiedy oficjalnie zamknięto imprezę, deklarowana kwota wyniosła 154 606 764 złotych.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO Materiał jest częścią serwisu TVN24 GO

Autor:akr/kg

Źródło: TVN24