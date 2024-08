Taylor Swift już w Warszawie

Taylor Swift wylądowała na Lotnisku Chopina. Wizyta w Polsce to część trasy koncertowej "The Eras Tour". Wokalistka wystąpi 1, 2 i 3 sierpnia na PGE Narodowym.

Jak ustalił Artur Węgrzynowicz z tvnwarszawa.pl, gwiazda wylądowała po godzinie 13.30 na Lotnisku Chopina. - Do Warszawy przyleciała z Londynu. Kilka minut po godzinie 14 opuściła lotnisko. Na gwiazdę czekało kilku fanów, jednak nie mieli możliwości zrobienia zdjęcia, ponieważ ochrona zadbała o dyskrecję - mówi nasz reporter. Podczas przechodzenia z terminalu do auta rozłożono nad wsiadającymi do potężnego pojazdu osobami kilka parasoli.