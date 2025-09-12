Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
TVN24+
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Włochy

Hałas pociągów WKD nie daje spać mieszkańcom. "Nie wiedzieli, gdzie kupują mieszkania?!"

Warszawa. Pociąg pod wiaduktem
Dwa pociągi znalazły się na tym samym torze
Źródło: TVN24
Mieszkańcy osiedla Miasteczko Jutrzenki w Warszawie skarżą się na uciążliwy hałas generowany przez przejeżdżające pociągi WKD. Sprawą zainteresował się radny Michał Hausman, który złożył interpelację – proponuje ograniczenia prędkości składów w tym rejonie. WKD wprowadziła już w tym miejscu odpowiednie rozwiązania techniczne. Z drugiej strony, kolej jeździła w tym miejscu zanim powstało osiedle. Wiadomo było, że taka lokalizacja może być uciążliwa.

Mieszkańcy warszawskiego osiedla Miasteczko Jutrzenki mają dość. Od dłuższego już czasu skarżą się na nadmierny hałas generowany przez przejeżdżające w pobliżu pociągi Warszawskiej Kolei Dojazdowej (WKD). Niedogodności szczególnie odczuwalne mają być w godzinach porannych i wieczornych, kiedy to zamiast odpoczynku i spokojnego snu mieszkańcy zmuszeni są słuchać dźwięku kół toczących się po szynach.

Radny chce ograniczenia prędkości pociągów

Interwencję w tej sprawie podjął radny Michał Hausman, który złożył na biurko burmistrza Włoch Jarosława Karcza interpelację, apelując o ograniczenie prędkości pociągów na tym odcinku do 20 km/h.

"W szczególności problem dotyczy pociągów jadących w kierunku Pruszkowa i Grodziska Mazowieckiego, które w tym rejonie nabierają prędkości, co powoduje znaczny wzrost natężenia hałasu" – opisuje w interpelacji radny.

Ograniczenie prędkości zdaniem mieszkańców, mogłoby realnie poprawić komfort życia na osiedlu. "Mieszkańcy argumentują, że odcinek ten nie jest długi, więc wprowadzenie takiego ograniczenia nie powinno znacząco wpłynąć na czas przejazdu pociągów" – wyjaśnia w piśmie Michał Hausman.

Pytany przez nas radny przyznaje, że ruch pociągów jest największy właśnie w godzinach porannych i wieczornych, co mocno ma zakłócać odpoczynek.

- Dla części osób to dźwięk, do którego można się przyzwyczaić, inni jednak odczuwają go jako realne utrudnienie w codziennym funkcjonowaniu. Pojawiają się też sygnały, że sam dźwięk silników i tarcia kół o szyny nie jest jedynym problemem. Równie uciążliwe bywają klaksony pociągów, które maszyniści stosują, gdy piesi przechodzą "na skróty" przez tory. To pokazuje, że problem ma dwa wymiary - techniczny, czyli hałas związany z infrastrukturą i społeczny, bo mówimy tutaj o zachowaniach mieszkańców i kwestiach bezpieczeństwa - tłumaczy w rozmowie z tvnwarszawa.pl Michał Hausman.

Dodatkowe smarownice, zamiast ograniczenia prędkości

WKD w odpowiedzi na sugestie radnego poinformowała, że nie planuje wprowadzenia ograniczenia prędkości. Spółka tłumaczy, że takie rozwiązanie nie przełożyłoby się na realne zmniejszenie poziomu hałasu, a jedynie wydłużyłoby czas jego oddziaływania.

Jednocześnie WKD przyznała, że problem hałasu rzeczywiście istnieje i podejmowane były już działania techniczne, by temu zaradzić. Wzdłuż torów zamontowano dodatkowe smarownice, które mają zmniejszyć tarcie kół o szyny i tym samym ograniczyć poziom hałasu. Proces ich wdrożenia wymaga czasu i obecnie jest monitorowany.

Warszawska Kolej Dojazdowa w pisemnej odpowiedzi na interpelację wyraziła ubolewanie, że inwestor nowego osiedla nie skonsultował ze Spółką, jako zarządcą infrastruktury kolejowej, potencjalnego niekorzystnego wpływu dla przyszłych mieszkańców, którzy osiedlą się w bezpośrednim sąsiedztwie "czynnej linii kolejowej o znacznym obciążeniu ruchem pociągów pasażerskich". "Spółka WKD wyraża ubolewanie również z tego powodu, iż inwestor nowego osiedla nie konsultował możliwych do zastosowania rozwiązań na zapewnienie ograniczenia wpływu wynikającego z sąsiedztwa linii kolejowej" - czytamy.

Pytany przez nas Urząd Dzielnicy Włochy o hałas na terenie Miasteczka Jutrzenka i ewentualne ich działania w tym temacie, odesłał nas do odpowiedzi, jaką radny Hausman otrzymał od WKD. Sam radny w rozmowie z nami zaznacza, że dzielnica nie ma bezpośredniego wpływu na infrastrukturę WKD a jedynie pośredni - bierze udział w konsultacjach, jest pośrednikiem między radnymi i mieszkańcami a spółką. - Dzielnica wspiera rozmowy o możliwych rozwiązaniach, np. instalacji ekranów akustycznych, jeśli WKD uzna je za zasadne. Bezpośrednie działania podejmuje w naszym imieniu również miasto Warszawa – prowadzi rozmowy z WKD i tworzy podział zadań w sprawie rozbudowy infrastruktury m.in przy przebudowie przystanku WKD Raków - wskazuje Michał Hausman.

Nie tarcie kół, a jednak klaksony?

Pod facebookowym postem radnego w sprawie hałasu generowanego przez pociągi WKD pojawiło się sporo komentarzy. Przeważają tam głosy, że lokatorzy wiedzieli od początku, iż mieszkania, które kupują, znajdują się bezpośrednio przy torach. "A to mieszkańcy nie wiedzieli gdzie kupują mieszkania? I przez nich mieszkańcy od Grodziska do Os. Jutrzenki mają cierpieć!" - pisze Paweł.

Pojawiły się też głosy sugerujące, że problemem nie są same w sobie przejeżdżające tuż obok pociągi, a ich sygnały dźwiękowe. "A nie uważa Pan że problem leży trochę w innym obszarze tego tematu? WKD może słychać, ale uważam, że bez przesady. Problemem bardziej jest klakson WKD. A dlaczego ? Bo ludzie chodzą na skróty, aby dostać się do ulicy szybkiej i równoległej, a maszyniści w ten sposób ostrzegają przed swoim przyjazdem, a czasem wręcz zmuszają kogoś do zejścia z torów. Może tu warto zastanowić się nad wspólnym rozwiązaniu gminy oraz WKD np. tymczasowa kładka" - sugeruje Magdalena.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Powstaną schody łączące rondo Himilsbacha z aleją Jana Pawła II
Wydeptana ścieżka prowadzi na wiadukt. Jest umowa, będą schody
Wola
Problem z prądem w Michałowicach (zdj. ilustracyjne)
W środku nocy wszystko się restartuje, włączają się alarmy. Mieszkańcy mają dość
Klaudia Kamieniarz
Pociąg Warszawskiej Kolei Dojazdowej (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerem wzdłuż "wukadki". Trasa ma mieć ponad 20 kilometrów
Okolice

Autorka/Autor: ag/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Michał Hausman /Radny Dzielnicy Włochy Warszawy

Udostępnij:
TAGI:
Pociągi w WarszawieMieszkańcyHałas
Czytaj także:
Pijany jechał hulajnogą, grozi mu areszt (zdjęcie ilustracyjne)
Był tak pijany, że przejechał hulajnogą dwa metry i grzmotnął o chodnik
Okolice
Bolesław Biegas "Scena fantastyczna", 1927
Z kolekcji muzeum, od instytucji i osób prywatnych. Wystawa prac nonkoformisty i buntownika
Okolice
Plac Powstańców Warszawy
Jest klepisko. Będzie plac pod pergolami i ogród muzyki
Śródmieście
40-latka została zatrzymana
Sprzątała półki, sprzątnęła też biżuterię
Okolice
Nerkę Saturna przeszczepiono psu z hodowli
Wyciął nerkę Saturnowi i przeszczepił innemu psu. Zwrot w sprawie i zaskakujący wyrok sądu
Śródmieście
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Trzy stacje pierwszej linii metra były wyłączone z ruchu. Powodem zadymienie po awarii pociągu
Bielany
Uczestnicy Nightskating Warszawa
Drifty na Narodowym. Ulice przejmą rolkarze, motocykliści i biegacze
Praga Południe
Drogowcy planują kolejne frezowania (zdjęcie ilustracyjne)
Ulice na Białołęce i Mokotowie zyskają nowy asfalt
Białołęka
Ząbki. Budynek po pożarze
"Nie ma sufitów, nie ma niczego. Niebo jest. Przerażające"
Okolice
Zderzenie w Żyrardowie
"Nie ustąpił pierwszeństwa przejazdu motocyklowi"
Okolice
Budowa tramwaju do Dworca Zachodniego
Tunel tramwajowy zyskuje "podłogę". Na powierzchni powstała połowa "gwiazdy"
Ochota
W zoo urodziły się góralki skalne
"Potrafią udawać, że są najgroźniejszymi zwierzakami w okolicy"
Praga Północ
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce (zdjęcie ilustracyjne)
Kierowca autobusu groził nastoletniej pasażerce. Został zatrzymany
Okolice
Policyjna akcja na Białołęce (zdjęcie ilustracyjne)
Strzały i zatrzymanie trzech osób w Warszawie
Białołęka
Wypadek w miejscowości Kamion
Auto na dachu. Kierowca miał prawie cztery promile
Okolice
Wojskowe śmigłowce nad Wolą
Wojsko ćwiczy, śmigłowce krążą nad Warszawą
Wola
Mogwai
Znany zespół odwołuje koncert w Warszawie. Powodem rosyjskie drony nad Polską
Wola
Zderzenie auta z betoniarką
Auto zderzyło się z betoniarką
Wawer
Piaseczno. Policja zabezpieczyła krzewy konopi indyjskiej
Konopie między pomidorami. Policjanci zatrzymali działkowicza
Okolice
Kradziony mercedes miał trafić z Polski do Dubaju
Ukradziony w Polsce mercedes miał trafić do Emiratów. Na transport czekał w Antwerpii
Okolice
Seria włamań do aut przewozu osób
Ktoś uszkodził kilkanaście aut. Łączy je jedna rzecz
Ochota
Wypadek pod Węgrowem. Na miejscu lądował śmigłowiec LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Uderzyła w drzewo, lądował śmigłowiec. Kierująca i nastoletni pasażer w szpitalu
Okolice
Policjanci zatrzymali 51-latka pod Warszawą
Poszukiwany za wzięcie zakładnika ukrywał się pod zmienionym nazwiskiem
Wola
Wisła odsłoniła fragmenty Villi Regii
"Sensacyjne znalezisko" wydobyte z dna Wisły
Śródmieście
Most Poniatowskiego w Warszawie
Policja przywróciła ruch na moście Poniatowskiego
Śródmieście
System RedLight na przejeździe w Rembertowie
RedLight nie wybacza. Jedno skrzyżowanie, kilkanaście tysięcy mandatów
Piotr Bakalarski
Metro w Warszawie, zdjęcie ilustracyjne
Utrudnienia w metrze. Zamknęli sześć stacji
Mokotów
Pokaz dzieł Olgi Boznańskiej w ramach wystawy stałej w Muzeum Narodowym w Warszawie
Obrazy bez maniery i blagi. Wystawa wybitnej malarki
Śródmieście
System Of A Down
System Of A Down przyjedzie do Polski
TVN24
Dron znaleziony w Nowym Mieście nad Pilicą
Drony kilkadziesiąt kilometrów od Warszawy. Jeden spadł na jednostkę WOT
Okolice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki