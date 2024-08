Zabytkową plebanię ocieplają styropianem. "To karygodne i kompletnie niezrozumiałe"

Na udostępnionych zdjęciach widać elewację budynku, która do połowy została przykryta styropianową okładziną w kolorze szarym. Na miejscu był reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz. Potwierdził, że prace są zaawansowane, ale obecnie (czwartek, przed południem) robotników nie ma na budowie. - Szarym styropianem przykryto część elewacji. Parapety zabezpieczono folią - powiedział nasz reporter.

"To karygodne, szkodliwe"

- Mamy do czynienia z zabytkiem o proweniencji ponad dwustuletniej, bardzo ważnym dla wilanowskiej parafii, wpisanym indywidualnie do rejestru zabytków - powiedział Krasucki. - Działania, jakie podjęła parafia, jakie podjął ksiądz proboszcz są karygodne, kompletnie niezrozumiałe i szkodliwe dla zabytku. Budynek traci swój wyraz i detal architektoniczny - zauważył.

"Parafia nie miała wiedzy"

W kancelarii parafii św. Anny zapytaliśmy, dlaczego rozpoczęto termomodernizację plebanii bez wymaganej zgody, a także, czy parafia zastosuje się do wydanego przez konserwatora nakazu usunięcia styropianu z elewacji.

"Parafia nie miała wiedzy o tym, że obiekt został przed wieloma laty uznany za zabytek" - napisała w mailu do naszej redakcji kancelaria. Parafia, zgodnie z Kodeksem postępowania administracyjnego, wniosła odwołanie od decyzji Marcina Dawidowicza do Bożeny Żelazowskiej, która pełni funkcję generalnego konserwatora zabytków oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Z pewnością Parafia zastosuje się do prawomocnego i ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy" - zapewniono w oświadczeniu.