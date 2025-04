Wybuch agresji na ulicy. Biegł za autem, wybił tylną szybę. Nagranie

Zdarzenie na ulicy Powsińskiej (Warszawa) Źródło: Artur/ Kontakt24

O poranku kierowca auta osobowego wybił tylną szybę w pojeździe, którym podróżował ojciec z półtorarocznym dzieckiem. Mężczyzna został zatrzymany przez policję. - Dowiedziałem się na komisariacie, że powodem jego wybuchu agresji było to, że zmieniłem pas. Tylko tyle - przekazał naszej redakcji poszkodowany mężczyzna.

W środę do redakcji Kontaktu24 zgłosił się mężczyzna, którego auto zostało rano uszkodzone przez agresywnego kierowcę na Powsińskiej. Opowiedział nam, jak wyglądało to zdarzenie z jego perspektywy.

- Jechałem odwieźć moją półtoraroczną córkę do żłobka. Jechaliśmy Powsińską, to był końcowy odcinek, więc musiałem zmienić pas, co też zrobiłem. Kierowcy lexusa, który jechał za mną, bardzo to się nie spodobało. Najpierw przyśpieszył autem, później wyszedł z samochodu i zaczął gonić mój samochód pieszo. Próbował wybić okna mojego samochodu, ale mu się to nie udało. To go podkusiło do rzucenia przedmiotem w tylną szybę. Ta się niestety już rozbiła - relacjonował pan Artur.

Moment, kiedy mężczyzna wysiada z lexusa i atakuje samochód pana Artura, jest widoczny na nagraniu z samochodowej kamery. Widzimy, że napastnik nie dawał za wygraną, gdy nasz rozmówca usiłował odjechać.

- Agresywny mężczyzna po samym zdarzeniu próbował uciec. Ja byłem cały czas na linii z operatorem 112. Gdy policja dowiedziała się, że na pokładzie było dziecko, zmobilizowano siły - opisuje pan Artur.

Interweniowała policja

O interwencji policji w Wilanowie informował rano nasz reporter Artur Węgrzynowicz. Funkcjonariusze ujęli agresywnego kierowcę w rejonie pętli autobusowej na pograniczu Wiertniczej i Przyczółkowej. Wstępne informacje w tej sprawie wskazywały na to, że doszło do awantury między kierowcami, która zakończyła się uszkodzeniem jednego z pojazdów.

Tak o zdarzeniu mówiła w środę rano policja: - O godzinie 8.30 otrzymaliśmy zgłoszenie, że kierujący pojazdem marki Lexus, w wyniku awantury na ulicy, wybił tylną szybę w pojeździe marki Toyota. Osoba kierująca, która tę szybę wybiła została zatrzymana. Są z nią wykonywane czynności. Od zgłaszającego jest przyjmowane zawiadomienie - poinformowała aspirant sztabowy Monika Haberska, rzeczniczka Komendy Rejonowej Policji Warszawa II.

Pan Artur przekazał, że mężczyzna został zatrzymany i przewieziony na komisariat w Wilanowie. Sam również złożył tam zeznania. - Dowiedziałem się na komisariacie, że powodem jego wybuchu agresji było to, że zmieniłem pas. Tylko tyle - zakończył.

Rano zapytaliśmy policjantkę, czy kierujący byli trzeźwi. Jak wyjaśniła asp. szt. Haberska, interwencja była wówczas w toku i na taką informację musimy poczekać.

Interwencja policji w Wilanowie Interwencja policji w Wilanowie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Interwencja policji w Wilanowie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Interwencja policji w Wilanowie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Interwencja policji w Wilanowie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Interwencja policji w Wilanowie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl Interwencja policji w Wilanowie Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl